Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNNTürk ekranlarına yayınlanan Gece Görüşü programında Hande Fırat'ın konuğu oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Özer, sömestr tatiliyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Veli ve öğrencilerin gözü kulağı artan vakalar sonrası okulların durumunda. Eğitimle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki Yarıyıl tatili öne alınacak mı? Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman? 15 tatil kaç gün? detaylar haberimizde.

YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI?

Yarıyıl tatilinin öne alınacağı iddialarına yanıt veren Bakan Özer, "Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor. 850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omicron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omicron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var. Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz." diye konuştu.

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet