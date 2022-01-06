Yarıyıl tatili ne zaman? Son dakika! Mahmut Özer açıklama yaptı

Yarıyıl tatili ne zaman? Ara tatil ne zaman? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Özer'den sömestr tatiliyle ilgili önemli açıklama geldi. "Bir hafta öne almak gibi planlamamız yok" açıklamasında bulundu. Okullar planlanan tarihte tatile girecek.

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

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