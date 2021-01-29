Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

Covid-19 salgını nedeniyle eğitim ve öğretim dönemi uzaktan, online olarak sona erdi. öğrenciler ve veliler, 22 Ocak Cuma başlayan yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? merak ediyor.

22 Ocak Cuma günü karnelerini alan öğrenciler, yarıyıl tatilinde 5 günü geride bıraktı. Korona virüs nedeniyle yüz yüze verilemeyen ve dijital ortamda karne alan öğrenciler, yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? soruyor.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Öğrencilerin e okul üzerinden karnelerinin almalarıyla birlikte, 22 Ocak Cuma yarıyıl tatilleri başladı.Her dönem ara tatil 15 gün süreyle yapılırken, bu dönem 21 gün olarak yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 'İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği yönünde yapıldı. 25 Ocak tarihinde başlayacak olan ara tatil 3 hafta yapılacak. 25 Ocak Pazartesi günü itibariyle başlayacak olan yarıyıl tatili, 15 Şubat Pazartesi günü bitecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

3 hafta sürecek olan yarıyıl tatilinin ardından 15 Şubat Pazartesi günü okulların yüz yüze eğitime başlaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim hakkında şunları söyledi: '15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak bu değerlendirme yapılıyor. Baharı okullarımız da hep birlikte karşılayalım' dedi.