Yoğun kar yağışı nedeniyle acaba yarıyıl tatili uzatılır mı soruları gündeme geliyor. 2021-2022 yarıyıl tatiline öğrenciler yoğun kar yağışı ile başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülke genelinde etkili olan kötü hava şartlarından dolayı açıklamada bulundu. Öğrenciler ve velilerin merakla araştırdığı yarıyıl tatili ne zaman bitecek sorularına yanıt aranıyor. Yarıyıl tatili kaç gün olacak ve ne zaman biteceğine dair Bakan Özer'den açıklama geldi. 15 tatil kaç gün sürecek ve sömestr tatili ne zaman bitecek sorularına yanıt aranıyor. Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? 15 tatil kaç gün sürecek? Sömestr tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülke genelinde etkili olan kötü hava şartlarından dolayı açıklamada bulundu. Öğrenciler ve velilerin merakla araştırdığı yarıyıl tatili ne zaman bitecek sorularına yanıt aranıyor. Yarıyıl tatili kaç gün olacak ve ne zaman biteceğine dair Bakan Özer'den açıklama geldi. 15 tatil kaç gün sürecek ve sömestr tatili ne zaman bitecek sorularına yanıt aranıyor. Meb takvimine göre 2021- 2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran 2022'de sona erecektir.

YARIYIL TATİLİ UZATILACAK MI?

Yoğun kar yağışı nedeniyle acaba yarıyıl tatili uzatılır mı soruları gündeme geliyor. 2021-2022 yarıyıl tatiline öğrenciler yoğun kar yağışı ile başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülke genelinde etkili olan kötü hava şartlarından dolayı açıklamada bulundu. Öğrenciler ve velilerin merakla araştırdığı yarıyıl tatili ne zaman bitecek sorularına yanıt aranıyor.

Yoğun kar yağışının etkisiyle 15 tatilin uzatılmayacağı yönünde ve yarıyıl tatilin 6 Şubat Pazar gecesi sona ereceği ve öğrencilerin 7 Şubat Pazartesi günü okulun başlayacağına yönelik açıklama geldi.

MEB TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecektir.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos- 3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacaktır.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecektir.

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