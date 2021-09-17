Yarıyıl tatili ne zaman 2022? Yarıyıl tatili takvimi!

Yarıyıl tatili ne zaman 2022? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı akademik takviminde yer alan bilgiye göre; 5 günlük ilk ara tatil 15 - 19 Kasım tarihleri arasında olacak. Yarıyıl tatili ide 24 Ocak - 4 Şubat arasında gerçekleşecek. Peki, ikinci dönem ara tatil ne zaman?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2022?

1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı 6 Eylül'de başladı. Öğrenciler ve öğretmenler, 15 Kasım'da ilk ara tatile giriş yapacak. Tatil 19 Kasım'da son bulacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım'da, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arasında, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022'de olacak.Karneleri ise 17 Haziran 2022'de verilecek ve böylece okullar 17 Haziran'da kapanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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