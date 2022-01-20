Son dakika gelen haberlere göre, İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda öğrenciler saat 10.00'da; ikili eğitimde sabahçıların saat 10.00'da öğlenciler ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacak. Bunun ardından öğrenciler, Yarıyıl tatili ne zaman? 2021-2022 Eğitim-Öğretim yarıyıl tatili yarın mı? 21 Ocak Cuma yarıyıl tatili saat kaçta başlayacak? merak etti. İşte ayrıntılar...

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının 1. döneminin bitmesine son 1 gün kaldı. Yarın ilk dönem okulların son günü olacak. Öğrenciler ve veliler, 15 tatil ne zaman başlayacak? 2022 Sömestr (Yarıyıl) tatili kaç gün sürecek? 15 tatil hangi gün başlıyor, hangi gün bitecek? 2. dönem okul ne zaman? merak etti. Peki, 15 tatil hangi günler? 15 tatil günleri ne zamandır? Yarıyıl tatili ne zaman? 2021-2022 Eğitim-Öğretim yarıyıl tatili yarın mı? 21 Ocak Cuma yarıyıl tatili saat kaçta başlayacak?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2022?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler daha erken yarıyıl tatiline girecekler. Valilik kararına göre normal eğitim yapan okullarda öğrenciler ve ikili eğitimde sabahçılar saat 10.00'da, öğlenciler ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacak.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava birçok ilde eğitime engel olurken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarı yıl tatiline ilişkin valiliğin kararını açıkladı.

ÖĞRENCİLER DAHA ERKEN TATİLE ÇIKACAK

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarı yıl tatilinin erken başlayacağını duyuran Yerlikaya'nın kararına göre; İstanbul'da normal eğitim yapan okullarda öğrenciler saat 10.00'da; ikili eğitimde sabahçıların saat 10.00'da öğlenciler ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacak.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının 1. dönemi 24 Ocak Pazartesi 2022 tarihinde bitecek. Yani 15 tatil 24 Ocak Pazartesi günü başlamış olacaktır. 15 tatilin bitişi ise 4 Şubat Cuma günüdür.

15 tatilin başlangıç tarihi : 24 Ocak Pazartesi 2022

24 Ocak Pazartesi 2022 15 tatilin bitiş tarihi : 4 Şubat Cuma 2022

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okullarda 2. dönem 6 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacaktır. Ara tatil ise 24 Ocak-4 Şubat arasındadır.

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