Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman? MEB tarihi duyurdu! Okullarında eğitim gören milyonlarca öğrenci, bir yandan da yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İnternet üzerinde "yarıyıl tatili ne zaman?" ve "15 tatil ne zaman?" aramalarını yapan öğrenciler, merakla tatilin başlayacağı tarihi soruyor. İşte detaylar...

Okullarında eğitim gören öğrenciler bir yandan eğitimlerini sürdürürken bir yandan da yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. 15 tatil ve yarıyıl tatil olarak bilinen 15 günlük tatil boyunca öğrenciler birinci kanaat döneminin yorgunluğunu atacak ve ikinci kanaat dönemine hazırlanacak. Peki yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman? İşte MEB çalışma takviminde yer alan bilgiler...

YARIYIL TATİLİ - 15 TATİL NE ZAMAN?

Okulların 18 Eylül'de açılmasının ardından dersliklerindeki yerini alan öğrenciler, eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Öğrenciler bir yandan okula giderken, bir yandan da yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İnternet üzerinde sık sık "15 tatil ne zaman?" ve "yarıyıl tatili ne zaman?" aramalarını yapan öğrenciler, merakla sömestr tatilinin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki yarıyıl tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dönem öncesinde yayınlamış olduğu çalışma takviminde yer alan bilgiye göre, 18 Eylül 2017 tarihinde başlayan 2017-2018 eğitim-öğretim döneminin birinci kanaat dönemi 19 Ocak 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla sona erecek ve öğrenciler bu günden itibaren 15 günlük yarıyıl tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili ise 5 Şubat 2018 Pazartesi günü okulların açılmasıyla sona erecek ve öğrenciler okullarına geri dönecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Öte yandan, yarıyıl tatilinin tarihini öğrenen öğrenciler, bir yandan da okulların tamamen ne zaman kapanacağını ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

İkinci kanaat döneminin başlamasının ardından öğrenciler eğitimlerine devam edecek ve ikinci kanaat dönemini tamamlayacak. İkinci kanaat dönemi 8 Haziran 2018 Cuma günü alınacak karnelerle birlikte sona erecek ve öğrenciler 3 aylık yaz tatiline çıkacak.