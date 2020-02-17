Yarıyıl tatili için gittikleri köyden dönemeyen öğrenciler, yolun açılmasıyla okula kavuştu

17.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:24

Muş'ta yarıyıl tatili için gittikleri köylerde, yolun kapanmasından dolayı okula dönemeyen yaklaşık 20 öğrenci, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla okullarına kavuştu.

Kentte etkili olan kar ve tipi, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup yolunun kapanmasına neden oldu.

Yatılı eğitim gören ve sömestir tatilinde Ekindüzü ve Ağıllı köylerine giden öğrenciler de İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin açtığı yolun tipiden dolayı tekrar kapanması nedeniyle okula dönemedi.

Kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı bölgede çalışma yürüten ekipler, hava şartlarının da düzelmesiyle öğrencilerin bulunduğu köye ulaştı. Servis araçlarına bindirilen öğrenciler, güvenli şekilde merkeze ulaştırılarak okullarına götürüldü.

"Açtığımız yol hemen kapanıyor"

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, karla mücadele ekiplerinin uzun süredir Üçevler grup köy yolunda çalışma yaptığını söyledi.

Yolun zorlu bir coğrafyada yer aldığını, bu nedenle sürekli kapandığını belirten Yentür, şunları kaydetti:

"Yoğun kar ve fırtına nedeniyle, ekiplerimizin gece gündüz çalışmasına rağmen köylere ulaşmakta sıkıntı yaşayabiliyoruz. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 4 metreye ulaşmış durumda. Ekiplerimizin açtığı yol, bir saat sonra fırtına nedeniyle tekrar kapanıyor. Köylere sağlıklı ulaşımın sağlanması için çalışmalarımız devam ediyor. Ekindüzü, Ağıllı köylerine zor koşullarda ulaşımı sağladık, diğer köylerimize de kısa sürede ulaşmaya çalışıyoruz."

Köy sakinlerinden Burhan Şen, yarıyıl tatili için Ekindüzü köyüne gelen öğrencilerin yolların kapanmasından dolayı dönemediğini bildirdi.

Çocukların heyecanla okula dönmeyi beklediğini anlatan Şen, "İl Özel İdaresi ekiplerimiz gece gündüz çalışarak yolumuzu açtı. Biz de yatılı okuyan öğrencilerimizi aldık ve okullarına götürüyoruz. Bu durumda olan çok sayıda öğrencimiz var." dedi.

Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Pınar Polat ise tatil için geldikleri köyden dönemediklerini dile getirerek, "2 haftadır yollar kapalı. Derslerimizden geri kaldık. Ekipler gece gündüz çalışıyordu. Yolumuz yeni açıldı. Şu anda merkeze gidiyoruz. Arkadaşlarımın yanına gittiğim için sevinçliyim." diye konuştu.

Kaynak: AA