Değerli Öğrencilerimiz, 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak olan Yarıyıl Sonu Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Ara Sınavda seçtiği mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 30 Kasım 2021 Salı günü saat 23. 59'a kadar yapabilirler. Aksi takdirde Ara Sınav için yapmış oldukları sınav merkezi tercihi geçerli olacaktır.

Yarıyıl Sonu Sınavı sadece ülkemizdeki il merkezlerinde yapılacaktır. 30 Kasım 2021 tarihi saat 23. 59'a kadar sınav merkezini belirlemeyen yabancı uyruklu öğrencilerimiz Yarıyıl Sonu Sınavına Erzurum'da gireceklerdir.

Sınav merkezi tercihinizi yapmak ve Sınav destek taleplerinizi oluşturmak için https://obs. atauni. edu. tr/ adresine tıklayınız. Sınava ilişkin destek taleplerinizi Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapabilirsiniz.

Not: Sınavda herhangi bir sorun yaşamamak için sınavla ilgili talep kısmını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz.

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