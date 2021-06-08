Yarışmaya hazırlanıyor
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Yarışmaya hazırlanıyor

Yarışmaya hazırlanıyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

"Ms. Health & Fitness", her yıl düzenlediği yarışmanın sonunda birinci olana 20 bin dolar ödül ve kapak kızı olma şansı tanıyor.

"Ms. Health & Fitness", her yıl düzenlediği yarışmanın sonunda birinci olana 20 bin dolar ödül ve kapak kızı olma şansı tanıyor. Yarışmayı kazanmak için her gün saatlerce antrenman yapan Yeliz İpek, programını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor.  24 yaşındaki  fitness modeli, 8 Mart'ta düzenlenen "2020 Bikini Fitness" dalında Türkiye ikincisi olmuştu.

Kaynak: Hürriyet

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