Yarışmaya damga vurmuştu! Güçlü sesiyle hayran bırakan Eftalya ilk klibiyle ezber bozuyor - Haberler Magazin
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Yarışmaya damga vurmuştu! Güçlü sesiyle hayran bırakan Eftalya ilk klibiyle ezber bozuyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Yarışmaya damga vurmuştu! Güçlü sesiyle hayran bırakan Eftalya ilk klibiyle ezber bozuyor

2019 yılında katıldığı Benimle Söyle yarışmasıyla yıldızı parlayan Eftalya, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Pandemi döneminde yaptıklarından bahseden şarkıcı, ilk klibiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Güçlü sesi ve renkli kişiliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Eftalya, Haberler.com'un YouTube kanalında Dicle Doğan'ın sorularını yanıtladı. Adını duyurduğu Benimle Söyle yarışmasıyla tanınan şarkıcı, her detayıyla bizzat ilgilendiği ilk klibi Bir Anlamın Yok hakkında da merak edilen detayları anlattı.

Eftalya, Dicle Doğan'ın "Yarışmadan sonra nasıl geri dönüşler aldın?", "Klipte giydiğin kıyafeti neye göre tercih ettin?, "Türk müziğinde örnek aldığın isimler var mı?" ve "Türlerarası müzik projen nedir?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

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