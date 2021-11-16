Yarışmaya damga vurmuştu! Güçlü sesiyle hayran bırakan Eftalya ilk klibiyle ezber bozuyor

Güçlü sesi ve renkli kişiliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Eftalya, Haberler.com'un YouTube kanalında Dicle Doğan'ın sorularını yanıtladı. Adını duyurduğu Benimle Söyle yarışmasıyla tanınan şarkıcı, her detayıyla bizzat ilgilendiği ilk klibi Bir Anlamın Yok hakkında da merak edilen detayları anlattı.

Eftalya, Dicle Doğan'ın "Yarışmadan sonra nasıl geri dönüşler aldın?", "Klipte giydiğin kıyafeti neye göre tercih ettin?, "Türk müziğinde örnek aldığın isimler var mı?" ve "Türlerarası müzik projen nedir?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

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