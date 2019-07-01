Yarışmaların ödülü "koç" oldu

Sinop'ta, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere koç ve altın hediye edildi.

İskele Meydanı sahilinde gerçekleştirilen kutlamalara protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Yüzme, halat çekme ve yağlı direkten Türk bayrağı alma yarışmaları, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Yarışmacıların yaklaşık bir saat süreyle direkten bayrağı almak için mücadele ettiği yarışmada ilginç görüntüler oluştu. Yarışmada, Önder Akkaya uzun uğraşlar sonucunda aldığı bayrağı Belediye Başkanı Barış Ayhan'a takdim etti.

Halat çekme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmalarında dereceye girenlere koç, yüzme yarışmasında dereceye girenlere ise altın hediye edildi.

Belediye Başkanı Barış Ayhan ve protokol üyeleri yarışmacılara ödüllerini vererek, dereceye girenleri tebrik etti.

Kaynak: AA