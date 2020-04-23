Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri evlerine gönderildi Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerine gönderildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerine gönderildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde düzenlenen 4. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler bir süre önce belirlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ödül töreninin düzenlememesi üzerine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yarışmada dereceye giren öğrencilerle video konferansla görüştü.

Yarışmada birinci olan 3. sınıf öğrencisi Berra Kasım'ın bayramını kutlayan Zorluoğlu, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız kitap okuma yarışmasında 3. sınıflarda birinci olarak çok güzel bir başarı gösterdin. Onun için seni kutluyorum. Ödülün olan bilgisayarı çok hak ettin. Kendi emeğinle, çok çok kitap okuyup bu kitapları iyi şekilde anlayarak ve yarışmada da başarılı olarak, bileğinin hakkıyla bilgisayarı kazandın. O bakımdan seni tekrar yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Berra Kasım ise ödülden dolayı Zorluoğlu'na teşekkür ederek, "Öncelikle bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bugün üç ayrı mutluluk yaşadım. Hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem bilgisayarımı aldım hem de sizinle konuşabildiğim için çok mutluyum." dedi.

Zorluoğlu, yarışmada dereceye giren diğer öğrencilerin ödüllerinin de görevlilerce evlerine gönderildiğini kaydetti.

Kaynak: AA