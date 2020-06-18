Yarışmada dereceye giren 41 genç bisikletine kavuştu
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Yarışmada dereceye giren 41 genç bisikletine kavuştu

Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile alakalı video yarışmasında derece yapan 41 genç düzenlenen törenle bisiklet sahibi oldu.

Yarışmada dereceye giren 41 genç bisikletine kavuştu
18.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:21

Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile alakalı video yarışmasında derece yapan 41 genç düzenlenen törenle bisiklet sahibi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kılavuz Gençlik Modeli bünyesinde hazırlanan 41 Gence Bisiklet yarışmasına 14 ile 20 yaş arası gençler, yoğun ilgiyle katılmıştı. Anlamlı yarışmada dereceye girenler için gerçekleştirilen takdim töreni sosyal mesafeye uygun şekilde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binası arkasındaki sahil alanında düzenlendi. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Büyükşehir yöneticileri, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Başkan Tahir Büyükakın, Kocaeli'yi gençlerle beraber daha mutlu bir şehir yapmak için çalıştıklarını belirtti. Başkan Büyükakın, "Gençlerle bir araya gelmek, onların geleceğine bir şeyler katmak ve bu şehri gençlerle beraber daha güzel yaşanılabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Varlık sebebimiz gençlerimizdir. Bizim asıl işimiz evlatlarımıza nasıl daha güzel bir şehir bırakırız üzerinedir. Bu şehrin içinde yaşıyoruz ve bu şehri daha mutlu bir şehir yapma gayretindeyiz. Evlatlarımız her zaman önceliğimizdir, onlar için elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerekiyor" dedi.

Dünyanın çok hızlı değiştiğini hatırlatan Başkan Büyükakın, "Gençler unutmayın zaman değişiyor, her şey değişebilir ama bazı şeyler var ki onlar değişmez. Mesela bu toprakların üstünde bağımsız yaşamak asla değişmez. Bu bayrak altında kardeşçesine yaşamak asla değişmeyecek. Toprağınız, bayrağınız, vatanınız yoksa sizler de yoksunuz demektir. Dolasıyla temel değerlerimizi unutmadan bu değişim sürecine ayak uydurmamız lazım" diye konuştu.

Kılavuz Gençlik Projesi'nin önemini de vurgulayan Başkan Büyükakın gençlere tavsiyeler vererek, "Gençler aranızdan yarının Cumhurbaşkanları, bilim insanları, iş dünyasının temsilcileri, mühendisleri velhasıl her meslekten donanımlı insanları ve büyük kuruluşların sahipleri çıkabilir. Daha İlkokul çağından Bilgievi ile gençlerimizle buluşuyoruz. Daha sonra Akademi Lise ve Akademi Üniversite ile üniversite serüvenlerinde yine gençlerimizde yanlarında oluyoruz. Ayrıca onları bir spor dalıyla da buluşturmak için spor okullarıyla destekliyoruz. Tüm okullarımıza önemli kaynaklar ayırdık. Bu kaynakla robotik kodlama sınıfları açıyoruz. Bu dönem bittiğinde tüm okullarda robotik kodlama sınıfları açılmış olacak. Kocaeli'de doğduğunuz için çok şanslısınız" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen törenden sonra Başkan Büyükakın, gençlerle beraber bisiklet sürerek sahil turu yaptı. Bu esnada gençlerle muhabbet eden Başkan Büyükakın yarışmayı kazananları da kutladı. Tören öncesi ise Extreme Sport Show (Bisiklet Gösterisi) ile katılımcılar heyecanlı anlar yaşadı. Gösteri tüm katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Covid-19 salgını nedeni ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinden kutlamak zorunda kalan gençlerin duygu ve düşünceleri videolar sayesinde yaşanmıştı. Çekilen kısa video ile bayramın etkin bir şekilde kutlanması projenin amacına ulaştırdı. Bununla birlikte videolarda evde yaşayan gençler ve aile bireyleri birlikte yer alarak renkli görüntüler oluştururken, takdim töreninde de yine aileleri ile beraber yer aldı. Gelen tüm videolar Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen seçici kurul tarafından değerlendirilip, dereceye giren videolar ilan edilmişti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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