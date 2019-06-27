Yarışmada 10 ton atık toplandı

Yeşilyurt Belediyesinin atık elektrikli ve elektronik eşyaları toplamak amacıyla başlattığı'Yok Artık' projesi kapsamında okullar arasında düzenlediği yarışmanın ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışma süresince 10 ton atık toplayan öğrencilerin çevre bilinci noktasında ortaya koydukları gayretli çalışmalar takdirle karşılandı. Etkinlik sırasında plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkat çekmek amacıyla vatandaşlara bez çanta dağıtıldı.

Yeşilyurt Belediyesi, Ramazan Bayramına denk gelmesi nedeniyle ertelediği 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlama etkinliklerinin yanı sıra çevre bilincini erken yaşlarda çocuklara aşılamak adına İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle düzenlediği 'Yok Artık' yarışmasının ödül törenini Malatya Park AVM'de gerçekleştirdi.

Üç ay süren yarışmaya katılan okullar ve öğrenciler, bu süre zarfı içerisinde buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, bilgisayar, tablet, cep telefonu ve küçük ev aletleri gibi atık elektrikli ve elektronik eşyaları topladılar.

Toplam 10 ton atık eşyanın toplanmasını sağlayan yarışma sonunda okullar arasında 1.237 kilo atık toplayan Gazi Ortaokulu birinci olurken, ikinci 812 kilo atık toplayan Kolukısa Anadolu Lisesi, üçüncü 807 kilo atık toplayan Begüm Kartal İlkokulu, dördüncü 800 kilo atık toplayan Topsöğüt Akpınar İlkokulu, beşinci ise 750 kilo atık toplayan Hasan Akbudak İMKB Lisesi oldu.

Öğrenciler arasında ise birinci 800 kilo atık toplayan Topsöğüt Akpınar İlkokulundan Elif Zişan Şireci olurken, ikinci 750 kilo atık toplayan Hasan Akbudak İMKB Lisesinden Serkan Çöğür, üçüncü ise 640 kilo atık toplayan Kolukısa Anadolu Lisesinden Melek Uçar oldu. Ödül töreninde dereceye giren okulların idarecilerine teşekkür plaketi takdim edilirken, öğrencilere ise tablet ve bisiklet hediye edildi. Yarışması süresince toplanan atıklar, ödül töreni sırasında sergilendi.

'Yok Artık' yarışmasında dereceye giren okulları ve öğrencileri tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre bilincine sahip olmanın toplumsal bir görev olduğunu söyledi.

Yarışma süresince 10 ton atık elektrikli ve elektronikli eşyanın toplanmasının rekor seviyesinde bir başarı olarak gördüklerini ifade eden Başkan Çınar, "Çevre tüm canlılar için yaşamsal bir öneme sahiptir. Çevrenin bize geçmiş kuşaklardan kalan bir miras olmadığını, gelecek kuşaklara bir emanet olduğu gerçeğini unutmamamız gerekiyor.Çevresel projelerde adını ülke çapında duyuran bir yerel yönetim anlayışı ile halkımıza hizmet ediyoruz. Belediye olarak bu tür projeler, yatırımlar ve yarışmalar düzenlememizin amacı; gelecek nesillere daha temiz, güzel bir çevre ve dünya emanet etmektir. Gelecek nesillerin temiz bir çevrede hayatlarını sürdürmeleri için farkındalık oluşturacak hizmetlere önem veriyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak sadece tek bir alanda değil halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek tüm alanlarda en güzel ve en iyi hizmetlerde bulunmaya gayret ediyoruz. 'Yok Artık' projemizde bu anlamda çok fazla beğeni topladı. Atık elektrikli ve elektronikli eşyaları toplamak amacıyla başlattığımız 'Yok Artık' projemiz kapsamında okullar arasında düzenlediğimiz yarışmada toplam 10 ton atığın toplanması çevre ve doğaya sahip çıkmak adına büyük başarıdır. Çocuklarımıza çevre ve doğaya sahip çıkma bilincini erken yaşlarda öğretmek içinde bu tür yarışma ve projelerin büyük katkısı vardır. Yarışma nedeniyle atık duruma geçen, hem sağlığımıza hem de ekonomiye zarar veren buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, bilgisayar, tablet, cep telefonu ve küçük ev aletleri gibi atık elektrikli ve elektronik eşyaları toplayarak doğaya sahip çıkan bütün çocuklarımızı kutluyorum ve alınlarından öpüyorum. Çocuklarımızı bu yarışmaya teşvik eden okul idarecilerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Yarışma nedeniyle topladığımız 10 ton atığı geri dönüşüme kazandırmak için sözleşme yaptığımız Lisanslı Exitcom Geri Dönüşüm firmasına teslim edeceğiz.Yarışmanın düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize ve okul müdürlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Hayata geçirdikleri yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle Yeşilyurt'u çevre hizmetlerinde örnek bir ilçe hüviyetine ulaştırdıklarını dile getiren Başkan Çınar, "2014 yılında başlatmış olduğumuz'Çer-Çöp'projesi ile ambalaj atıklarını kağıt, plastik, cam ve metalleri kaynağında ayrıştırarak tekrar ekonomiye kazandırdık. Okullarda düzenlediğimiz etkinliklerde 73 bin öğrencimize eğitim vererek çevre bilincinin oluşması için katkı sağladık. 221 ton bitkisel atık yağ toplayarak sularımızın kirlenmesi ve kanalizasyon borularımızın tıkanmasını engellemiş olduk.11 ton atık pil toplayarak toprağın ve doğamızın korunmasına katkı sağladık. 43 adet Geri Dönüşüm Evini mahallelerimize konumlandırdık. 3 adet Mobil Geri Dönüşüm Evini ise Geri dönüşüm evi olmayan mahallelerde gezici olarak hizmet verdik. Evlerinizde kullanmadığınız kıyafet, kitap, oyuncak, ambalaj, atık yağ, pil, atık elektrikli ve elektronik eşya atık ve artıklarını toplayarak bir kısmını tekrardan ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken bir kısmını da tekrar ekonomiye kazandırıyoruz. Şuana kadar Geri Dönüşüm Evlerinden 1 Milyon 320 bin adet kıyafet toplandı. İlçemizin belirli noktalarına konumlandırdığımız 10 adet geri dönüşüm sepet şişeleri ile plastik ve cam şişelerin toplanmasını sağlıyoruz. Üç ayrı noktada hizmet veren 'Kalemmatik' projesi ile şuana kadar 70 bin adet plastik pet şişe atığı ve 20 bin adet metal kutu atığı toplayarak tekrar ekonomiye kazandırdık. İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları, site ve AVM ve satış noktalarına 14 bin adet Geri dönüşüm kutusu konumlandırdık. Bu noktalardan çıkan plastik, kağıt-karton, cam ve metal atıkları Çok yakında hizmete sunacağımız 'Ambalaj Atığı Toplama Ayırma' tesisinde ayrıştırarak tekrardan ekonomiye kazandıracağız. Aynı alanda faaliyete sunulacak "1. Sınıf Atık Getirme Merkezi" ile Buzdolabından çamaşır makinesine, mobilyasına, floresan, ömrünü tamamlamış lastik, akü gibi farklı grupta atık toplayarak bir kısmını ekonomiye tekrar kazandırıp bir kısmını da lisanslı firmalara teslim ederek geri dönüşümüne katkı sağlayacağız. Ayrıca Tesisimizde "70 Kwp'lik Güneş Enerji Santralli Sundurma" projesi ile tesis dışarıdan bir enerji gereksinimi duymadan kendi enerjisini kendisi üretecektir" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ise, Yeşilyurt Belediyesinin çevresel yatırımlar ve projelerde örnek alınacak hizmetlerde bulunduğunu ifade ederken, göreve geldiği günden itibaren çevre konusunda duyarlı ve hassas bir yaklaşımda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür plaketi takdim etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, etkinliğin sonunda doğaya ve çevreye zararlı plastik poşet kullanımını azaltmak, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan bez çantaları vatandaşlara dağıttı. - MALATYA

Kaynak: İHA