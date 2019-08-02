Yarışmacının sözleri Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu!

Akdeniz Üniversitesi'nde tarih okuyan ancak polis, hostes ve oyuncu olmak isteyen Dilara Tutkun, Müge Anlı'ya canlı yayında duygusal anlar yaşattı. Ailesinden övgüyle bahseden Tutkun, önce annesini ardından da Müge Anlı'yı ağlattı.

"SEN ONLARIN CANLARISIN"

İlk olarak kazandığı parayla ne yapmayı düşündüğünü anlatan Tutkun, İngilizce öğrenmek istediğini, yurt dışına gitmek istediğini ve annesinin sürekli yardım yaptığı birkaç yere yardım etmek istediğini belirtti. Öte yandan ailesi için de bir şeyler yapmak istediğini belirten Dilara Tutkun, sözlerine şu şekilde devam etti: "Onlar 23 yıldır maddi manevi destekteler. Sponsorlarım diyebilirim gerçekten." Ailesinin kendisi için birçok fedakarlık yaptığından da bahsetmesi üzerine Dilara Tutkun'un annesi gözyaşlarına hakim olamadı. Müge Anlı ise, "Ailen senin sponsorun değil, sen onların canlarısın" diyerek annenin ağladığını fark etti. Bunun üzerine Müge Anlı da gözyaşlarını tutamadı.