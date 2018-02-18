Festivalde Dehşet Veren Kaza! Onlarca Metre Yüksekten Yere Çakıldı
Rusya'daki bir festival kapsamında düzenlenen direğe çıkma yarışmasında feci bir kaza yaşandı, şanssız adam metrelerce yükseklikten yere çakıldı.
Rusya'nın Anjero-Sucensk şehrinde yaşanan olayda, dev direğe çıkan ve tepesindeki kutuya değen yarışmacı, inişe geçtikten kısa süre sonra dengesini kaybetti ve aşağı düştü.
HİÇ BİR ÖNLEM ALINMAMIŞTI
Metrelerce yüksekten sert biçimde zemine çarpan şahıs, ağır şekilde yaralandı. Adam hastane kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Yarışma için güvenlik önlemi alınmaması ise dikkatleri çekti.
YORUMLAR (7)
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Anca boyle bos beles yorumlar yapin.Enazindan onlarin ulkelerinde hala festivaller duzenlenebiliyor ve hala insanlar guvenle orf adetlerini yasayabiliyolr.bizim canim ulkemde birak festivale gitmeyi evden cikamaz olduk, cikip gitsek festivale mutlaka kavga hayvanlik vurma yaralama sapiklik oluyor cahillik diz boyu.Zaten birsey yapmaya kalksan aman gunah derler, gidin begenmedigimz hiristiyanlari gorun nekadar guzel birsekilde saygi sevgi icerisinde kutluyorlar orf adetlerini.ulkem cahil kalmasinCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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yazıkCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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sapsızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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AYNENCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ipsizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır