Yarışlı Gölü'nün misafiri flamingolar geldi BURDUR'da, geçen yıl büyük bölümü kuruyan ve sığ bir göl olan 1463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü yeniden su tuttu.

BURDUR'da, geçen yıl büyük bölümü kuruyan ve sığ bir göl olan 1463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü yeniden su tuttu. Gölün her yıl ilkbahar döneminde gelip yaz boyunca konaklayan meşhur misafiri binlerce flamingo yeniden geldi. Biyolojik açıdan çok zengin olan göl ve çevresinde flamingonun yanı sıra angıt, uzunbacak, kılıçgaga gibi toplamda 141 kuş türü bulunuyor.

Göller Yöresi'nin merkezi Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırlarında 1463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü, bu yıl da binlerce flamingoyu misafir ediyor. Geçen yıl yüzde 90'a yakını kuruyan göl, bu yıl hem yağışlar hem de derelerden gelen sularla yeniden doldu. Gölde başta flamingolar olmak üzere angıt, uzunbacak, kılıçgaga, düdükçün, kumkuşları gibi toplamda 141 türden binlerce kuş görmek mümkün.

KURUYAN GÖL YENİDEN HAYAT BULDUDoğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6'ncı Bölge Müdürlüğü olarak Burdur, Isparta ve Antalya illerinin sorumluluk alanı olduğunu söyledi. Geçen yıl iklim özellikleri nedeniyle suyun azaldığı gölde, flamingoların da azaldığını belirten Kamil, bu yıl su arttığı için de binlerce flamingonun burayı tercih ettiğini söyledi.GÖLLER, GÜLLER, LAVANTALAR DİYARIBurdur'un göller, güller, lavantalar ve gönüller diyarı olduğunu söyleyen Rıza Kamil, sulak alanların ekolojik dengenin sağlanması, canlı yaşamın sürdürülmesi, biyolojik dengenin sağlanması ve zenginleşmesi için özellikli alanlar olduğuna dikkat çekti. Kamil, Yarışlı Gölü'nün de zengin biyoçeşitlilik içerdiğini ve bu yüzden başta flamingolar olmak üzere göçmen kuş türlerinin burayı tercih ettiğini kaydetti.BİNLERCE KUŞ GÖRMEK MÜMKÜNYarışlı'nın sığ, PH değeri yüksek, tuzlu, alkali ve flamingolar açısından zengin besin kaynağı içerdiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, "Flamingoların burada gayet güzel bir ortamı var. Ülkemizde 487 kuş türünün, 281'i Burdur'da. Ülkemizdeki kuş türlerinin yaklaşık yüzde 60'ı. Yarışlı ve çevresinde ise 141 kuş türü var. Burdur'daki toplam türlerin yüzde 50'si ülkemizin ise yüzde 29'una denk geliyor. Gruplar halinde binlerce kuş türünü görmek mümkün" dedi.FLAMİNGOLAR İÇİN CENNET

Bugünlerde Yarışlı Gölü'nden binlerce flamingoyu görmenin mümkün olduğunu söyleyen Kamil, "Flamingolar ve birçok kuş türü yaklaşık 2 ay önce geldiler ve yaz boyunca burada konaklıyor ve yaz bittikten sonra göç hareketlerini tamamlıyor. Burayı beslenme amaçlı kullanıyorlar ve hem de korunaklı bir alan. Av koruma ekiplerimizde 7/24 geceleri de dahil koruma kontrol faaliyetleri yapılıyor. Burası hem daha güvenli hem de besin kaynağı zengin. Flamingolar için tam bir cennet" diye konuştu.

Kaynak: DHA