Yarışın Sakız-Çeşme Etabında Finişi İlk Geçen Göztepe Yelken 1925 Oldu

Türkiye Yelken Federasyonu ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü Çeşme Marina tarafından daha önce bir çok kez düzenlenen ve geçen yıl Arkas'ın adını alan Aegean Link Regatta'da 51 tekne ve 500'e yakın yarışçı IRC 0- 1-2-3-4-5 ve Destek kategorilerinde kupa için mücadeleye ediyor. Cuma günü Sakız Adası'nda ilk günün yorgunluğunu atan ekipler 1 Eylül'de Sakız'dan yola çıkarak Çeşme'de finişe ulaştı.

İkinci günün birincisi Göztepe Yelken 1925

30 Ağustos sabahı Çeşme-Sakız UBS Yarışı için start alan Arkas Aegean Link Regatta'da ikinci günün kazananı Göztepe Yelken 1925 oldu.

Sakız önünden start alan ekipler rüzgar üstü şamandırasını sancakta bırakarak daha sonra komite botundan telsizle bildirilen rota kısaltması üzerine Bayrak Adası'na kurulan hatta finişlerini verdiler. Rüzgar hızının sürekli değiştiği parkurda oldukça çetin geçen mücadenin ilk finişini Dere Construction yaptı. Çok yakın aralarla Arkas-M.A.T. Sailing Team, Göztepe Yelken 1925 ve Matrak 2 ekipleri peşinden gelince düzeltilmiş zamanda IRC 0 Kategorisinde birinciliği Göztepe Yelken 1925'e kaptırdı. Bu sonuçla Makrak 2 ikinci, Comet A teknesiyle Arkas-M.A.T. Sailing Team üçüncü ve Anything teknesiyle Dere Construction dördüncü oldu.

Ekipler yorgunluklarını yarışın ardından Çeşme Marina Yacht Club'da düzenlenen kokteylde attı.

2 Eylül Pazar günü ise Ilıca Körfezi'nden yarışa başlayacak ekipler Çeşme Limanı Limanı önünde finişe ulaşacak. Takımlar, 4 günlük yarışın ardından gerçekleştirilecek kapanış partisinde ödüllerine kavuşacak. Arkas Aegean Link Regatta'da 4 gün boyunca yarışçılar toplam 50 mil yol katedecek.

Yeni destekçilerle ikinci yılında daha büyük

Her yıl artan yerli ve yabancı yelkencilerin katılımıyla sürdürülebilir ve geleneksel bir yarış haline gelmesi hedeflenen Arkas Aegean Link Regatta, ilk yıl başarısının ardından adını uluslararası arenada da duyurarak bu yıl ulusal ve uluslararası değerli markaların desteğini aldı. İsviçre merkezli dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden olan UBS ilk gün gerçekleşecek Çeşme-Sakız Adası yarışına adını verdi. UBS Yarışı'nın kazananları özel bir kupa ile ödüllendirilecek. Ayrıca dev teknoloji şirketi Huawei yarışın bu yılki tekonoloji sponsoru oldu. Arkas Aegean Link Regatta'nın medya destekçileri ise Hürriyet ve Ege Medya.

Kupa yeni sahibi bekliyor

Arkas Aegean Link Regatta'yı kazanan teknenin 1 yıl boyunca elinde bulundurduğu overall kupa, bir yıl sonraki yarışta yeni şampiyona veriliyor. Yarışı 5 yıl üst üste kazanan tekne ise kupanın daimi sahibi oluyor. Kupa geçen yılın birincisi Anything Dere Construction ekibinin müzesinde bir yıl kaldıktan düzenlenen törenle yarış komitesine teslim edilen kupa bu yılki sahibini bekliyor. Geçen yıl Arkas'ın İzmir üniversiteleri arasında düzenlediği çalıştay sonucunda Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Aksesuar Tasarımı Öğrencisi Yeliz Aydın tarafından tasarlanan Overall Kupa, zorlu mücadeleden geçen yelkenlilerin, akıntıyı ve rüzgarı yakalayarak rakiplerini geçip zafere yükselmesini temsil ediyor. Yelkenlileri izleyen insanların gözünden denizin, yelkenin, rüzgarın ahengini yansıtan kupa aynı yelkenlinin zarif estetiğini de gösteriyor.

Rekabet, eğlenceyle tatlanıyor

4 günde 50 deniz mili yol katederek heyecan ve rekabetin en keyifli halini tadan 500'e yakın yarışçı Arkas Aegean Link Regatta'nın görkemli kapanışında buluşacak. 2 Eylül'de Before Sunset Beach and Resort'te gerçekleştirilecek partide, kazanan ekiplere kupaları verilecek. Törenin ardından yarışçılar Latin müziğinin en iyi seçkileriyle tanınan usta müzisyen Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars'ın performansı ile unutulmaz bir akşam geçirecek.