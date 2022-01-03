Yarış sırasında attan düşen apranti yaralandı

ADANA (DHA) - ADANA'da Yeşiloba Hipodromu'ndaki yarışta attan düşen apranti Aziz Akdemir, yaralandı. Hastaneye kaldırıyan Akdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 6'ncı koşusunda 1300 metrelik kum pistte 'Akyele' isimli safkan ile koşan apranti Aziz Akdemir, attan düştü. Hastaneye kaldırılan Akdemir'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"2 Ocak Pazar akşamı Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 6'ncı koşuda bindiği Akyele isimli safkandan düşen apranti Aziz Akdemir, genel sağlık durumu iyi olmasına karşın kafa travması şüphesiyle kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Kendisine ve safkanın ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet