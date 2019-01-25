Yarış Parayı Kazan (Yarış&kazan) W/ Kafalar

Ben Enes Batur, Drag Yarışı yaptık Kafalar ile Yarış&Kazan #YarışKazan Serimizin ilk bölümünde GTR, Ferrari, MacLaren gibi 1000 Beygir in üstünde çok hızlı araba larla rastgele seçerek yarış yaptık Kazanan bütün parayı aldı #Yarış #Drag #Race #ArabaAvcısı, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

Kaynak: Youtube