Yarış motosikletiyle 'adrenalin olsun' diye kapkaç yapmışlar (2)

Yarış motosikletiyle 'adrenalin olsun' diye kapkaç yapmışlar (2)

TUTUKLANDILARAdana'da, 'racing' tipi motosikletle Didem Özyurteri'nin (46), içinde cep telefonu, bir miktar parası ve kolyesi bulanan çantasını kapkaç yöntemiyle çalıp, boş arazide yakan Ömer Yanar (32) ile Furkan Aslan (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yarış motosikletiyle 'adrenalin olsun' diye kapkaç yapmışlar (2)

TUTUKLANDILAR
Adana'da, 'racing' tipi motosikletle Didem Özyurteri'nin (46), içinde cep telefonu, bir miktar parası ve kolyesi bulanan çantasını kapkaç yöntemiyle çalıp, boş arazide yakan Ömer Yanar (32) ile Furkan Aslan (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Nuri PİR/ADANA,


Kaynak: DHA
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