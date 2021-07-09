Yarış köyünde alt yapı ve içme suyu çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yarış köyünde alt yapı ve içme suyu çalışmaları

Yarış köyünde alt yapı ve içme suyu çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yarış köyünde, altyapı ve içme suyu çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yarış köyünde, altyapı ve içme suyu çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "Emet ilçemize bağlı Yarış köyümüzde, kanalizasyon şebekesi, içme suyu şebekesi ve bin kişilik fosseptik yapım işi aralıksız devam ediyor. 7 bin 470 metre uzunluğundaki içme suyu, 7 bin 469 metre uzunluğundaki kanalizasyon şebekesi ve bin kişilik foseptik yapım işinin 90 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun ifadeler kullanıldı. - KÜTAHYA

Yarış köyünde alt yapı ve içme suyu çalışmaları
Yarış köyünde alt yapı ve içme suyu çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Zeki Müren Ebru Gündeş Burak Özçivit İbrahim Selim
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yarış köyünde alt yapı ve içme suyu çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 11:06:19. #1.14#

title