Sebahattin Akbayrak, "Yarış Henüz Bitmedi"

MAÇA ÇOK İYİ BAŞLADIK

3-1 mağlup oldukları Sarıyer maçının ardından değerlendirmede bulunan Kocaeli Birlikspor Teknik Direktörü Sehabattin Akbayrak, "Maça çok iyi başladık. İlk dakikadan 10 dakikaya kadar 5-0 olabilirdi. İyi başladık ve ilk yarıyı mükemmele yakın oynadık. Ama ilk ataklarında soldan gelen toptan golü buldular. Bırakmadık oyunu yine devam ettik. Yine pozisyonlara girdik. Emrecan ile güzel bir gol attık ve 1-1'i yakaladık.

SAVUNMADA BOŞLUK

İkinci yarıya da aynı şekilde başladık. Ama inanılmaz basit hatalardan gol yedik. Ayağımızdaki topu kaptırdık ve gol yedik. Sonrasında istedik, yüklendik ama 2-1'in avantajıyla rakip daha rahat oynadı. Biz atamadıkça onlar da savunmada verdiğimiz boşluktan yararlandılar.

İLK YARI MÜKEMMEL

Çocuklar ilk 45 dakikayı mükemmel oynadılar. Çok iyi mücadele ettiler, çok top kazandık, çok pas kazandık, çok pozisyona girdik. Ama bu pozisyonları atmak zorundaydık. Atamadık. Skoru da koruyamadık. Üzgünüz. Önümüzdeki maça bakacağız" dedi.

***

HAKEM İYİ MAÇ YÖNETTİ

Maçın hakeminin yönetimini beğendiğini belirten teknik patron Sebahattin Akbayrak, "Hakem maçın sonucunu etkileyecek bir şey yapmadı. İyi yönettiğine inanıyorum. İlk kez bir hakem ortada maç yönetti. Pozisyonlara yakındı. Çocukları azarlamadı, değer verdi. Ezdirmedi. Bir futbolcuya nasıl davranması gerekiyorsa öyle davrandı.

BATUHAN'IN SAKATLIĞI

Bizim de son yarım saatte hakemi zorlayacak pozisyonlarımız olmadı. Sakatımız oldu. İlk yarıda Batuhan'ın sakatlanması bizi ikinci yarıda olumsuz etkiledi. Yerine Tayyip'i koyduk. Onun da maç eksiği olduğu için tempoya uyamadı. Yoksa kötü değildi. Performansı maç eksiğinden dolayı eksik kaldı. Ondan da memnunum, çocukların mücadelesinden de" şeklinde konuştu.

***

KAZANMAYA OYNAYACAĞIZ

Pazar günü İnegölspor ile oynayacakları maç ve takımın 'ligden düştü' söylemlerine de değinen teknik direktör Sebahattin Akbayrak, "Hafta sonu Buca ile deplasmanda oynadık, bugün Sarıyer ile ikinci deplasmanı yaptık. Pazar günü evimizde oynayacağız. Ligin bitmesine daha haftalar var. Her maç bizim için ayrı ayrı önemli. Sonuç ne olursa olsun elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya oynayacağız.

YARIŞ HENÜZ BİTMEDİ

Kamuoyunda futbolun içinde olanlar ve yıllardır futbolu takip edenler genç takımların neler yapabileceğini, ne sıkıntılar çekebileceğini biliyorlar. Kendilerince öngörüleri var. Biz bu öngörülere saygı duyuyoruz. Bizim için henüz öyle bir şey yok. Çocuklarımız ilk 45 dakikada bu ligin oyuncusu olduklarını gösterdiler. Sadece bu pozisyonları daha yürekli ve kararlı bir şekilde sonuçlandırmak zorundayız. Bu konuda sıkıntı çekiyoruz. İlk yarıda oynadığımız futbolun karşılığı 3-4 olmalıydı. Ama ikinci yarı yapamadık. Biz bu dik duruşu sergilediğimiz sürece, bu oyunu 90 dakika diğer maçlarda da yapabilirsek; 'Daha yarış bitmedi' diyorum" sözlerini kaydetti.