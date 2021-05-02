YARIŞ DRONU PİLOTLARININ ANTRENMANI NEFES KESİYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YARIŞ DRONU PİLOTLARININ ANTRENMANI NEFES KESİYOR

YARIŞ DRONU PİLOTLARININ ANTRENMANI NEFES KESİYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de yaşayan yarış dronu pilotları, düzenlenen şampiyonalara aralıksız çalışıyor.

İZMİR'de yaşayan yarış dronu pilotları, düzenlenen şampiyonalara aralıksız çalışıyor. Çeşitli engelleri profesyonelce geçen pilotların antrenmanı gerçeğini aratmıyor.

Dronlar hayatın her alanına girerken, spor müsabakalarından arazi ilaçlaması için tarıma, kargo taşımacılığından güvenlik güçlerinin denetimleri gibi birçok yerde kulanılıyor. Her geçen gün dron pilotu sayısı da artıyor. Bu işi biraz daha ileri götüren 'FP1' denilen yarış dronlarını kullanan profesyonel pilotlar ise belli dönemlerde düzenlenen yarışlarda rekabet ediyor. Çeşitli engellerden kılpayı geçen, yüksek hızlarda ani manevralarla rakibini geride bırakmaya çalışan pilotlar, kendilerini hazır tutmak için aralıksız çalışıyor. Pilotların antrenmanları bile nefes kesiyor.

'DRONUN İÇİİNDEYMİŞİZ GİBİ UÇUYORUZ'

FP1 pilotu Levent Oktay (47), şunları söyledi

Öncelikle FP1 dediğimiz yarış dronlarıyla diğerleri arasındaki fark nedir onu anlatalım. Dronun önüne yerleştirilen kameradaki görüntü, direk başımıza taktığımız teknolojik gözlüğe geliyor. Yani sanki dronun içindeymişiz gibi uçuyoruz. FP1'in en önemli farkı bu. Diğer dronlarda, elimizdeki kumandaya yerleştirilen ekranlardan bakılarak uçuluyor. FP1'de çok farklı duygular yaşıyorsunuz. Hızın ön planda olduğu FP1'de, gözlükten görmemiz önemli. Çünkü saniyeler ve saliseler bile çok değerli. Yarışlarda 70- 80 kilometre hızlara çıkıp belli engelleri geçip en kısa sürede yarışı bitirmek için mücadele ediliyor. Bu nedenle sürekli çalışmalar yapıp hazırlık gerçekleştiriyoruz. Çoğu zaman bu hazırlıklar pistin dışında insanların olmadığı yerlerde yapıyoruz. Senede 4-5 yarış oluyor. O yarışlar kapalı alanlarda gerçekleşiyor. Kimsenin giremeyeceği özel alanlar bunlar.

FP1 pilotlarının yarış öncesi çok çalışması gerektiğine değinen Oktay, Şu anki simülatörlerin de teknolojisi çok gelişti. Birebir dronların yapabildiği hareketlerin aynısını simülatörde yapabiliyoruz. O nedenle simülatörle çalışmanın işin yarısı olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden yüzde 50 simülatörle, yüzde 50 de dışarı çıkıp pratik yaparak hazırlık yapabiliriz dedi. Oktay, Saniyeler önemli. Biri 1.5 dakikada diğeri 1.23 saniyede parkuru tamamlayabiliyor. Bu nedenle zaman çok önemli. Ortalama 7-8 engelli parkurlardan oluşuyor. Bunları düz engeller olarak düşünmeyin. Taklalar atarak geçtiğiniz engeller var. Soldan sağa dönerek geçtiğiniz engeller var. Aynı anda en fazla 4 yarışçı yarışabiliyor. Çeşitli klasmanlarda yarışlar oluyor diye konuştu.

'YARIŞLAR BİREYSEL, HAZIRLIKLAR TAKIM OLARAK YAPILIYOR'

Sivil havacılığa bağlı 2007 yılında beri düzenlenen yarışmalar için bölgesel olarak takımlar kuruluyor diyen bir diğer pilot Berat Özdemir (32) de şunları söyledi

Mesela biz İzmir ekibi olarak birlikte hazırlanıyoruz şampiyonaya. Türkiye'nin hangi kentindeyse oraya gidiyoruz. Sonrasında ekip olarak değil hepimiz ve diğer illerden gelen pilotların da katılımıyla herkes bireysel olarak kendi kategorisinde mücadele ediyor. Bu nedenle yarışlar bireysel, hazırlıklar ise takım olarak yapılıyor. Çünkü tek başınıza antrenman yapmanızın bir anlamı yok. Sanki yarışta gibi mücadele ederek kendinizi hazırlamanın, şampiyonada başarınızı arttırıyor. Kendi aramızda bir dostluk var. Ancak şampiyona başlayınca herkes bireysel mücadelesini veriyor. Tabii ki saygı, sevgi çerçevesinde dedi.

YARIŞ DRONU PİLOTLARININ ANTRENMANI NEFES KESİYOR
YARIŞ DRONU PİLOTLARININ ANTRENMANI NEFES KESİYOR
YARIŞ DRONU PİLOTLARININ ANTRENMANI NEFES KESİYOR
YARIŞ DRONU PİLOTLARININ ANTRENMANI NEFES KESİYOR
YARIŞ DRONU PİLOTLARININ ANTRENMANI NEFES KESİYOR
YARIŞ DRONU PİLOTLARININ ANTRENMANI NEFES KESİYOR
YARIŞ DRONU PİLOTLARININ ANTRENMANI NEFES KESİYOR
YARIŞ DRONU PİLOTLARININ ANTRENMANI NEFES KESİYOR
YARIŞ DRONU PİLOTLARININ ANTRENMANI NEFES KESİYOR
YARIŞ DRONU PİLOTLARININ ANTRENMANI NEFES KESİYOR
YARIŞ DRONU PİLOTLARININ ANTRENMANI NEFES KESİYOR
YARIŞ DRONU PİLOTLARININ ANTRENMANI NEFES KESİYOR
YARIŞ DRONU PİLOTLARININ ANTRENMANI NEFES KESİYOR
YARIŞ DRONU PİLOTLARININ ANTRENMANI NEFES KESİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Belarus asıllı avukatın hayatı, hiç tanımadığı bir şahsın tacizleriyle kabusa döndü
Belarus asıllı avukatın hayatı, hiç tanımadığı bir şahsın tacizleriyle kabusa döndü
Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Eda Ece Esra Erol Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Cyle Larin Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: YARIŞ DRONU PİLOTLARININ ANTRENMANI NEFES KESİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 09:54:00. #1.15#

title