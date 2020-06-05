Yarış atlarının yoncası Aksaray'dan
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Yarış atlarının yoncası Aksaray'dan

Yarış atlarının yoncası Aksaray'dan Aksaray'da üretilen ve protein değeri yüksek olan yoncalar Türkiye'deki yarış atlarını besliyor.

05.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:41

Yarış atlarının yoncası Aksaray'dan

AKSARAY - Aksaray'da üretilen ve protein değeri yüksek olan yoncalar Türkiye'deki yarış atlarını besliyor. Kalitesiyle bilinen Aksaray yoncası ayrıca birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

Tarım ve hayvancılık sektöründeki üretimiyle ve kalitesiyle birçok alanda ülke genelinde ön sıralarda yer alan Aksaray'da üretilen yoncalar dünyaca ünlü yarış atlarını besliyor. Aksaray'da üretilen ve protein değeri yüksek olduğu için tercih edilen yoncalar ayrıca birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Dünyanın en kaliteli yarış atlarının Aksaray yoncasıyla beslendiğini ifade eden Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Dünyanın en kaliteli yarış atları Aksaray yoncasıyla besleniyor. Türkiye'de yarışan atların Aksaray yoncasını yediğini ve üreticilerimizin de oraya gönderdiğini biliyoruz. Bunun da protein değerinin ciddi şekilde yüksek olduğundan dolayı bu tarz hayvanlara iyi ve yarayışlı olduğundan dolayı, daha zinde tuttuğu için Aksaray yoncasını yediriyorlar ve tercih ediyorlar" dedi.

Ortadoğu ülkelerine Aksaray'dan yonca ihracatı

Yonca üreticisi Ümmet Yıldız (40), özellikle Ortadoğu ülkelerinden yonca talebinin olduğunu ve ihraç ettiklerini belirterek, "Aksarayımızın yoncası çok kaliteli, birinci sınıf yonca üretiyoruz. Aksaray'dan yoncalarımızı Katar, Ürdün gibi Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyoruz. Kalite yönünden, protein yönünden Aksaray'ın yoncaları bir numara. Türkiye'de de bir numara olarak seçildi. Protein değeri 17-18 arasında değişiyor. Yonca için de bizi arıyorlar. Şu an İstanbul distribütörü aradı, 10 gün içinde geleceğini, görüşeceğini söyledi. Yonca için talep çok. Özellikle Suudi Arabistan'dan yonca talebi çok fazla" diye konuştu.

1,5 milyon ton üretim ile Türkiye'de 3. sırada

Yonca denince akla Aksaray'ın geldiğini sözlerine ekleyen Başkan Emin Koçak, "Aksaray şu anda Türkiye ortalamasında yonca üretimi ve kalitesi bazında 3. sırada. Aksaray yoncasının protein değeri çok yüksek olduğu için geçmiş yıllardan beri yarış atlarına Aksaray yoncası veriliyor. Aksaray yoncasına da Ortadoğu'dan ciddi bir talep var. Bu bölgelerden de bu sene ciddi bir talep var. Şu anda yoncalarımız birinci biçim bitmek üzere. Allah izin verirse ikinci biçimde de bu saydığımız ülkelere ihraç edeceğiz. Aksaray'da yaklaşık 210 bin dönümlük alanda yonca ekimi yapılıyor. Bu da yaklaşık 1,5 milyon tona tekabül ediyor. Bizim amacımız bu yoncayı hem Aksaray'daki hem ülkedeki hayvancılığa katlı sağlamak, yanı sıra ülke dışına da ciddi şekilde ihraç yapılıyor. Bu da ülkemize döviz olarak geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

Yarış atlarının yoncası Aksaray'dan

Kaynak: İHA

Manşet

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