Yarış atları için özel üretiyor, her biri 510 gram geliyor
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Yarış atları için özel üretiyor, her biri 510 gram geliyor

Yarış atları için özel üretiyor, her biri 510 gram geliyor Tokat'ta mesleğin son temsilcisi 69 yaşındaki Mehmet Fakirsever, yarış atlarına özel ürettiği nalların her birisi 510 gram geliyor.

03.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:06

Yarış atları için özel üretiyor, her biri 510 gram geliyor

TOKAT - Tokat'ta mesleğin son temsilcisi 69 yaşındaki Mehmet Fakirsever, yarış atlarına özel ürettiği nalların her birisi 510 gram geliyor.

Tokat Meydan Çarşısında babasının yanında çırak olarak başladığı mesleğine 58 yıldır devam eden evli ve 3 çocuk babası Mehmet Fakirsever, ilerleyen yaşına rağmen nal dövüyor. Dedesinden babasına, babasında da kendisine kalan mesleğinin son temsilcisi olarak çalışan Fakirsever, Nevşehir'de kesilerek gelen sacları çekiç, örs kullanarak nal haline getiriyor. Eskinin gözde mesleklerinden olan nalbantlığın bitme noktasına geldiğine işaret eden Fakirsever, il dışından müşterilerine özel siparişle nal yaptığını kaydetti. Fakirsever, ilkokulu bitirdikten sonra okula gitmediğini, nalbantlık mesleğine başladığını kaydetti. Okula giderken de babasının yanında çalıştığını ifade eden Fakirsever, "11 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. Bu mesleği Tokat'ta benden başka yapan yok. 2.5 kilogramlık çekiçle nal dövüyorum. Ama dincim" dedi.

Tokat'ta mesleğimin son temsilcisi olduğunu belirten Fakirsever, "Bu mesleği severek yapıyorum. Bu yaşıma rağmen deli kanlı gibi 2 kilogramlık çekiçle çalışıyorum. Yaşımız 70'e gelmiş ama gönlümüz genç. Alışkanlık olduğu için çalışmaya devam ediyorum. Kahveye gitmem burada çalışırım" diye konuştu.

Yarış atlarına özel nal üretiyor.

İzmir'den Antalya, Afyon, Konya, Bursa'ya kadar birçok ile nal sattığını ifade eden Fakirsever, yarış atlarına özel olarak nal ürettiğini kaydetti. Yarış atlarını idmanlarda kullandığı nalları mütevazi atölyesinde üreten Fakirsever, "Yarış atları için ürettiğimiz nalların aynı gramda olması gerekiyor. Atlara bileklik takmazlar bu nalları takarlar. Tek bir nal 510 gram geliyor. Yarışa 3 gün kala bu nalları çıkartıp çok daha hafif olan 2 tanesi 150 gram gelmeyen nalları takarlar. Bu nalları taktıklarında hayvan kuş gibi olur ve hızlı koşar" ifadelerini kullandı.

Yarış atları için özel üretiyor, her biri 510 gram geliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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