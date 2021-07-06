Yarınki hava durumu ne? Bu hafta sonu yağmur var mı?

6 Temmuz Salı tarihi ile İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Peki, Yarınki hava durumu ne? Bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 15 günlük hava durumu! Bursa hava durumu!