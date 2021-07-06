Yarınki hava durumu ne? Bu hafta sonu yağmur var mı?
6 Temmuz Salı tarihi ile İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Peki, Yarınki hava durumu ne? Bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 15 günlük hava durumu! Bursa hava durumu!
Bu hafta İstanbul yağış hava ile başladı. Vatandaşlar bu haftanın yağışlı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Yarınki hava durumu ne? Bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji hava durumu!
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