"Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" başvuruları açıldı
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"Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" başvuruları açıldı

15.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:35

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) iş birliğiyle, geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla 2018'de başlatılan "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" başvuruları açıldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) iş birliğiyle, geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla 2018'de başlatılan "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" başvuruları açıldı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olan "Yarının Kadın Yıldızları" projesi için başvurular 16 Nisan'a kadar "destekbasvuru@iksv.org" adresine yapılabilecek.

İstanbul Müzik Festivali kapsamında TSKB sponsorluğuyla sürdürülen bu fona lisans veya lisansüstü seviyesinde yurt dışında bir müzik okulundan kabul alan, yurt dışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor.

Yarının Kadın Yıldızları konseri İKSV YouTube kanalında yayımlanacak

Başvurular İKSV Genel Müdür Yardımcısı, müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, orkestra şefi ve CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyano ikilisi Ufuk & Bahar Dördüncü ve piyanist İris Şentürker'den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Fondan yararlanmaya hak kazanan müzisyenlere toplam fon miktarı, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak. 49. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, piyanist Gülsin Onay'ın da kanaat önderi ve konuk sanatçı olarak yer alacağı, "Yarının Kadın Yıldızları"nın katılımıyla gerçekleştirilecek çevrim içi konser, festivalin belirleyeceği ileri bir tarihte, İKSV YouTube kanalından yayımlanacak.

Başvuru koşulları ve şartnameyle ilgili ayrıntılı bilgiler için "www.muzik.iksv.org/tr" internet sitesi ziyaret edilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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