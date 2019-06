"Yarının Kadın Yıldızları" 47. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne aldı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) işbirliğiyle hayata geçirilen İstanbul Müzik Festivali kapsamında, "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu"ndan yararlanan yetenekli genç kadın müzisyenler, festival kapsamındaki konserle izleyicilerin karşısına çıkı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'da gerçekleşen "Yarının Kadın Yıldızları" konserinin gelirleri Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu'na aktarıldı.

Konserde, "Yarının Kadın Yıldızları"na keman virtüözü Ayla Erduran da kanaat önderi olarak eşlik etti. Konser öncesinde düzenlenen, "Konsere Doğru Söyleşileri" kapsamında ise gazeteci-yazar Murat Yetkin moderatörlüğünde, dünya şampiyonu milli aerobik jimnastikçi, Ayşe Begüm Onbaşı fırsat eşitliği konusunda ilham veren kişisel başarı hikayesini dinleyicilerle paylaştı.

1990 yılından bu yana İstanbul Müzik Festivali'nin destekçileri arasında yer alan TSKB, kadının güçlenmesi yönündeki sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Yarının Kadın Yıldızları projesinde eğitim destek sponsoru olarak yer alıyor.

- "Dokunduğumuz her alanda kadın istihdamının artırılması için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata eşit katılımının toplumsal ilerlemenin ön koşulu olduğuna inanıyoruz. Uzun yıllardır fırsat eşitliği konusunda sorumluluk alıyor ve her kademede yüzde 50'nin üstünde kadın çalışan oranına sahip bir banka olarak dokunduğumuz her alanda kadın istihdamının artırılması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İnce, banka olarak özel sektöre sundukları fırsat eşitliği temalı finansal desteklerinin ve danışmanlık hizmetlerinin kadınların sosyal ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını desteklediğini ve kurumsal politikalarını da bu anlayışla şekillendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Destek sağladığımız firmalarda kadın çalışan oranları gözle görünür oranda artarken, fırsat eşitliği ve kadın istihdamı konularındaki duyarlılığımızı da her zaman korumayı taahhüt ediyoruz. Bu alandaki katkımızı sosyal sorumluluk projelerimiz ile çoğaltarak daha fazla kadının hayatını değiştirmek istiyoruz çünkü üretime katılan her kadınla kalkınma yolculuğunda önemli bir adım atacağımıza inanıyoruz. Bu bakış açısıyla, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte hayata geçirdiğimiz Eğitimden Üretime Burs Fonu ile üniversiteli kız öğrencilerin daha iyi bir eğitim alarak iş hayatına adım atmalarına katkı sunuyoruz. Yine bu kapsamda İstanbul Müzik Festivali kapsamında hayata geçirdiğimiz 'Yarının Kadın Yıldızları' Eğitim Destek Fonuyla genç kadın müzisyenlerimize, ülkemizi ulusal ve uluslararası kültür-sanat alanında temsil etmeleri için destek oluyoruz."

"Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu"ndan geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 14 müzisyen faydalanacak. Jüri değerlendirmeleri sonucunda belirlenen müzisyenler ise, "Elif Ece Cansever (keman), Nilüfer Sude Güçlü (keman), Pelinnur Işıkçı (piyano), Sinem Karasu (viyolonsel), Duru Önhon (keman), Ece Nur Özer (fagot), İdil Pulat (viyolonsel), Müge Sak (keman), Berfin Saysel (arp), Deniz Şensoy (keman), İdil Sezer (viyola), Sevgi Varol (fagot), Esengül Yıldız (keman), Hacer Cansu Yüksel (klarnet)" şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA