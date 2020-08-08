Yarının Dünyası filmi konusu nedir? Yarının Dünyası oyuncuları ve Yarının Dünyası özeti!

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YARININ DÜNYASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayal kırıklıklarından yorgun düşmüş, bir zamanların dahi çocuğu Frank Walker ile zeki, iyimser ve bilime meraklı Casey Newton, Yarının Dünyası (Tomorrowland) olarak bilinen, zamanda ve uzayda esrarengiz bir şekilde var olan yerin sırlarını ortaya çıkarmak üzere tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar. Film, seyircilere, sadece rüyalarda görülebilecek türden yeni boyutların içinde, aralıksız maceradan oluşan heyecanlı bir yolculuk vadediyor.

YARININ DÜNYASI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Brad Bird

Oyuncular: Britt Robertson, George Clooney, Judy Greer, Kathryn Hahn, Hugh Laurie

Tür: Macera, Gizem, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2015 (130 dk)

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2015 Cuma

Senaryo: Damon Lindelof, Brad Bird

Yapımcı Firma: Warner Bros. Pictures

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce