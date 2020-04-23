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"Yarını Kodlayanlar" projesiyle 10 bin çocuğa online eğitim verilecek

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen Yarını Kodlayanlar projesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online eğitime geçildi.

23.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:54

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen Yarını Kodlayanlar projesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online eğitime geçildi.

Vodafone açıklamasına göre, Türkiye Vodafone Vakfı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi.

Vakıf, Habitat Derneği iş birliğiyle yürüttüğü ve bugüne kadar 60 ilde 43 binin üzerinde çocuğa ulaşan Yarını Kodlayanlar projesini online ortama taşıdı.

Buna göre, 7-14 yaş arası çocuklar dijital platformlar üzerinden açılacak sınıflar aracılığıyla kodlama öğrenebilecek.

Yarını Kodlayanlar online eğitimleri ile yaz sonuna kadar 10 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

"Teknolojiyi insan hayatını iyileştirmek için kullanmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, koronavirüs salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye'de olağanüstü bir süreçten geçildiğini belirterek, "Bugün artık, hem bireyler hem de kurumlar için yeni normallerden konuşur olduk. Uzaktan eğitim de yeni normallerimizden biri. Bir sosyal ihtiyaca dönüşen uzaktan eğitim uygulamalarına Yarını Kodlayanlar online eğitimlerimiz ile destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar sınıf ortamında sürdürülen Yarını Kodlayanlar eğitimlerini online ortama taşıdıklarını aktaran Süel, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, 7-14 yaş arası çocuklarımıza dijital platformlar üzerinden açacağımız sınıflar aracılığıyla kodlama öğretmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, yaz sonuna kadar 10 bin çocuğa ulaşmak. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bu dönemde hepimize önemli görevler düşüyor. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, bu dönemde de çözümün parçası olmaya ve teknolojiyi insan hayatını iyileştirmek için kullanmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta çocuklarımız olmak üzere tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."

Online eğitim programları kullanılacak

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da kritik dönemlerden geçilen bu günlerde Habitat çalışanları ve Habitat gönüllüleri olarak eğitim süreçlerinde dijital çözümler ürettiklerini ve çözümleri hızlıca hayata geçirdiklerini vurguladı.

Hazır, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda güzel bir başlangıcı online kodlama eğitimlerimiz ile yapıyoruz. Yarını Kodlayanlar online eğitimlerimiz ile kodlamanın temeli olan algoritmadan, hayal gücünü geliştiren kodlama araçlarına kadar tüm eğitim içeriklerimizi çocuklarımızla buluşturacağız. Geleceğimizin lideri olan çocuklarımızın hayal güçleri önemli bir kaynak, biz de bu hayal gücünü ortaya çıkarmaya ve dijital süreçlerle buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yarını Kodlayanlar online eğitimlerine katılmak isteyen çocukların başvuruları, 23 Nisan'dan itibaren veli ve öğretmenleri kanalıyla alınacak.

25 Nisan'da başlayacak online eğitimlere Habitat Derneği'nin web sitesinde yer alan form doldurularak başvurulacak. Gelen başvurulara belli tarihler için online kurs linki gönderilecek. Online eğitimler, oluşturulan Öğrenim Yönetim Sistemi üzerinden düzenlenecek. Sistemde derse ait kaynaklar da mevcut olacak ve katılımcılar, bu kaynakları görebilecek, ayrıca etkinlikleri yapabilecek. Canlı dersler ise platform üzerinden verilen link vasıtasıyla yapılacak.

Gönüllü eğitmenler, belirtilen saatlerde çocuklarla buluşarak canlı ders yapacak. Bu buluşmalar sırasında uygulamaların teorik yönleri çocuklara anlatılacak.

Çocuklarla aynı zamanda mini etkinlikler de yapılacak. Eğitim bitiminde çocuklara online katılım belgesi de gönderilecek.

Kaynak: AA

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