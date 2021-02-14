"Yarını Kodlayanlar" projesinde 200 gönüllü eğitmen görev yapacak

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından çocukları dijital geleceğe hazırlama hedefiyle hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesinin beşinci dönem Gönüllü Koordinasyon Toplantısı'na 200 gönüllü eğitmen katıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Gönüllüler bağlantıda" temasıyla ve çevrim içi olarak düzenlenen etkinlik süresince gönüllülerin kapasite gelişimine yönelik çalıştaylar gerçekleştirildi ve projenin saha yansımalarını konu alan toplantılar yapıldı.

Etkinlik, uzman konuşmacıların katıldığı "Yeni Neslin Teknolojisi ve Eğitimi", "Yeni Neslin Yetkinlikleri ve Girişimcilik", "Yeni Nesil Gönüllülük" ve "Küresel Amaçlar ve Sosyal Etki" konulu panellerle devam etti.

MEB YEĞİTEK Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır'ın konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, Harvard Üniversitesi'nin Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk bilim insanı, dünyaca ünlü fizik mühendisi ve mucit Canan Dağdeviren de bir konuşma yaptı.

Konuşma ve panellerin ardından gönüllülerin de her aşamasında içinde olduğu bir mini müzik şöleni düzenlendi. Açılış etkinliği, Habitat Derneği YouTube kanalından canlı yayınlandı.

"Tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları kaydetti:

"Türkiye Vodafone Vakfı olarak, yaptığımız her işin bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana teknolojiyi hayatın hizmetine sunmayı ilke ediniyoruz. Çocukların teknoloji okuryazarlığını artırmak hedefiyle 5 yıl önce Habitat Derneği iş birliğiyle başlattığımız 'Yarını Kodlayanlar' projemizle tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 110 bini aşkın çocuğumuza kodlama öğrettik. Önümüzdeki yıl gönüllü eğitmenlerimizin yönetiminde 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Eğitim içeriklerimizi de zenginleştiriyoruz. Scratch eğitimlerinin yanı sıra farklı dijital eğitim başlıklarıyla çocukların dijital yetkinliklerini artırmayı sürdüreceğiz. Önümüzde yeni bir maraton var. Bugüne kadar olduğu gibi bu maratonda da gönüllü eğitmenlerimizle birlikte koşacağız. Çocuklarımız için kurduğumuz gelecek hayallerini onların katkı ve desteği ile gerçeğe dönüştüreceğiz. Tamamen gönüllülük esasına dayanan projemizin asıl kahramanları, eğitmenlerimiz. Amacımıza ortak oldukları ve büyük bir özveriyle bizlere destek verdikleri için gönüllü eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz."

110 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

Verilen bilgiye göre, Ağustos 2016'dan bu yana Türkiye genelinde 110 bini aşkın çocuğa ulaşan "Yarını Kodlayanlar" projesinin beşinci yılında gönüllü eğitmenlerin yönetiminde 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7 ila 14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkanı sunuluyor.

Bugüne kadar toplam 550 gönüllü eğitmen ve farklı branşlardan 38 Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeninin görev aldığı projeyle 81 ilde 110 binin üzerinde çocuğa ulaşıldı. Proje kapsamında son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda yarattı.

"Yarını Kodlayanlar" projesinde gelecek bir yılda 81 ilde 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor. Yeni dönemde Scratch eğitimlerinin yanı sıra farklı dijital eğitim başlıklarıyla çocukların dijital yetkinlikleri artırılacak.

Buna göre, 7-10 yaş grubuna Scratch ve Tinkercad, 11-14 yaş grubuna Scratch ve Microbit, 14-17 yaş grubuna mobil uygulama geliştirme, oyun ve yapay zeka eğitimleri verilecek. Salgın sebebiyle hem eğitimler hem de hackathon ve ideathon gibi etkinlikler online ortamda yapılacak.

Ayrıca gençlerin, projenin iş ortaklarından The Clubhouse Network içinde yer alan online gruplara katılımı sağlanacak. İstihdam edilebilir gençlerin dijital yetkinliklerinin artırılması hedefiyle yapay zeka eğitimlerine meslek liseleri de dahil edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip