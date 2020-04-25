Yarını Kodlayanlar Projesi Dijital Eğitimlerine Başlıyor
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Yarını Kodlayanlar Projesi Dijital Eğitimlerine Başlıyor

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü "Yarını Kodlayanlar" projesinde, koronavirüsü salgını nedeniyle online eğitime geçiliyor.

25.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:27
Yarını Kodlayanlar Projesi Dijital Eğitimlerine Başlıyor

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü "Yarını Kodlayanlar" projesinde, koronavirüsü salgını nedeniyle online eğitime geçiliyor. 2016 yılında başlayan proje ile 7-14 yaş arasındaki çocuklara kodlama eğitimleri veriliyor. Koronavirüsü salgını nedeniyle "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında çocuklar eğitimlerine dijital platform üzerinden devam edecek.

Yeni eğitim yöntemiyle ilgili açıklamada bulunan proje yetkilileri, yaz sonuna kadar dijital eğitim platformundan 10 bin çocuğa eğitim vermeyi hedeflediklerini belirtti. Şimdiye kadar 60 ilde 43 binin üzerinde çocuğa kodlama eğitimleri verdiklerini belirten yetkililer, proje hedefinin "kendin yap" kültürünün temelini oluşturan "Hayal Et" "Tasarla" "Yap" "Paylaş" değerlerini çocuklara aktarabilmeyi hedeflediklerini ifade etti. Şimdiye kadar projenin amacına uygun bir şekilde ilerlediği belirtilerken, proje kapsamında çocuklar tarafından geliştirilen birbirinden ilginç projelerle ilgili de bilgiler paylaşıldı.

Yarını Kodlayanlar Projesi Dijital Platformda Eğitimlerine Devam Ediyor

Proje bünyesinde eğitim alan çocukların %49'u kızlardan oluşuyor. Vodafone Türkiye çalışanlarının çocukları da proje kapsamında eğitim alıyor. Şimdiye kadar 200 çalışanın çocuklarının proje sayesinde kodlama ile tanıştıkları ifade ediliyor. "Yarını Kodlayanlar" çocuklarının geliştirdiği projelerden de bahseden yetkililer, en çok beğenilen projenin, sokak hayvanları için tweet ile çalışan mama kabı projesi olduğunu belirtiyor.

#BuMamaBenden Tweet'i ile Mama Kapları Doluyor

#BuMamaBenden etiketiyle paylaşılan tweetler sayesinde, sokak hayvanları için 13 farklı noktaya yerleştirilen mama kapları dolduruluyor. Kodlama ile çalışan mama kapları, atılan tweetler sayesinde doluyor. Eğer mama kabı dolu ise, boşaldığında doldurulmak üzere atılan tweet sırada bekliyor. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, hem "Yarını Kodlayanlar" projesi hem de eğitimlerin dijital ortama geçirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, koronavirüsü salgını nedeniyle hayatın yeni normlara göre evrildiğini, uzaktan eğitimin de yeni normlardan birisi olduğunu belirtti. Evlerinde zaman geçirmek zorunda kalan çocuklar için uzaktan eğitimin aynı zamanda bir sosyal ihtiyaç da olduğunun altını çizen Süel, proje kapsamında eğitimlerini dijital ortama taşıyarak çocukların bu ihtiyaçlarına destek vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: Tamindir

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