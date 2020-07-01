Yarını Kodlayanlar Projesi Beklentileri Aştı! Tam 100 Bin Çocuk Küresel çapta söz sahibi olmak isteyen ülkeler genellikle teknoloji ve yazılım alanlarında yetişmiş işgücüne ihtiyaç duyuyor.

Küresel çapta söz sahibi olmak isteyen ülkeler genellikle teknoloji ve yazılım alanlarında yetişmiş işgücüne ihtiyaç duyuyor. Bunun farkında olan yerel bazı platformlar yarını kodlayanlar projesi geliştirdi. Hadi gelin bu yeni projenin nasıl bir destek bulduğuna hep beraber bir göz atalım.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle 4 yıl önce başlatılan "Yarını Kodlayanlar" projesi deyim yerindeyse adeta çığ gibi büyüdü. Toplam 512 gönüllü eğitmen ve farklı branşlardan 38 Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeninin görev aldığı projede bugüne kadar 81 ilde 100 bini aşkın çocuğa kodlama öğretildiği gururla açıklandı. bu şimdiye kadar elde edilmiş en iyi sonuçlar arasında yer alıyor.

Yarın kodlayanlar projesi büyük ses getirdi

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Türkiye Vodafone Vakfı olarak, tüketen değil, üreten bir nesil istiyoruz. 'Yarını Kodlayanlar' projemizle çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz. Teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerekiyor. Kodlama eğitimlerimizde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar. Projemiz bugün artık bir kodlama seferberliğine dönüştü." ifadelerine yer verdi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı koymak ve teknolojinin sadece kullanıcısı olan değil, aynı zamanda üreticisi de olan nesiller yetiştirmek hedefiyle, Türkiye Vodafone Vakfı ile beraber çıktığımız bu yolda 81 ilde 100 bin çocuğumuza kodlama eğitimi vermiş olmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Türkiye çapında bir kodlama hareketine evrilen 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında, çocuklarımıza sadece kodlamayı değil, analitik düşünme ve problem çözebilme yetkinliklerini geliştirebilmeleri noktasında da katkı sağlıyoruz." sözleriyle aslında konuyu tamamen netleştirilir.

Sizce bu tür projeler Türkiye'nin geleceği ve teknolojiye mirası açısından nasıl bir etki oluşturuyor? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir