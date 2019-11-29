“Yarını kodlayanlar projesi 81 ilde 100 bin çocuğa ulaşacak

29.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:56

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesi adım adım büyüyor. Son 3 yılda 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında, önümüzdeki bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.