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Yarını Kodlayanlar projesi 100 binin üzerinde çocuğa ulaştı

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle 4 yıl önce başlatılan Yarını Kodlayanlar projesi hızlı büyümesini sürdürüyor.

Yarını Kodlayanlar projesi 100 binin üzerinde çocuğa ulaştı
29.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:55

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle 4 yıl önce başlatılan Yarını Kodlayanlar projesi hızlı büyümesini sürdürüyor. Toplam 512 gönüllü eğitmen ve farklı branşlardan 38 Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeninin görev aldığı projede bugüne kadar 81 ilde 100 bini aşkın çocuğa kodlama eğitimi verildi. Projeyle, yaz sonuna kadar 10 bin çocuğa daha online eğitimlerle ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirmek üzere Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği Yarını Kodlayanlar projesini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyor. Proje kapsamında ağustos 2016'dan bu yana 81 ilde 100 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Toplam 512 gönüllü eğitmen ve farklı branşlardan 38 Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeninin görev aldığı projeden faydalanan kız çocukların sayısı 52 bine, erkek çocukların sayısı ise 50 bine yaklaştı. Projeyle, yaz sonuna kadar 10 bin çocuğa daha online eğitimlerle ulaşılması hedefleniyor.

"Projemizi adım adım tüm Türkiye'ye yayıyoruz"

Daha iyi bir gelecek için çocukların eğitimine destek olmak gerektiğine dikkat çeken Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: "Türkiye Vodafone Vakfı olarak, tüketen değil, üreten bir nesil istiyoruz. 'Yarını Kodlayanlar' projemizle çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz. Teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerekiyor. Kodlama eğitimlerimizde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, üreticiliklerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar. Projemiz bugün artık bir kodlama seferberliğine dönüştü. Projemizi adım adım tüm Türkiye'ye yayıyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 100 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu: "Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı koymak ve teknolojinin sadece kullanıcısı olan değil, aynı zamanda üreticisi de olan nesiller yetiştirmek hedefiyle, Türkiye Vodafone Vakfı ile beraber çıktığımız bu yolda 81 ilde 100 bin çocuğumuza kodlama eğitimi vermiş olmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Türkiye çapında bir kodlama hareketine evrilen Yarını Kodlayanlar projesi kapsamında, çocuklarımıza sadece kodlamayı değil, analitik düşünme ve problem çözebilme yetkinliklerini geliştirebilmeleri noktasında da katkı sağlıyoruz. Bu projeyle çevresindeki sorunlara teknolojiyi kullanarak çözüm geliştiren ve geleceğin mesleklerinde istihdam edilebilecek yetkinliklere sahip bireyler yetişmesine katkı sağlamaktan büyük kıvanç duyuyoruz."

Dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ulaşıldı

Yapılan bilgilendirmede; Yarını Kodlayanlar projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği projenin birinci yılında 6 ilde 35 eğitmenle yaklaşık 2 bin çocuğa, ikinci yılında 30 ilde 135 eğitmenle 10 bini aşkın çocuğa, üçüncü yılında 60 ilde 30 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Proje kapsamında düzenlenen 9 hackathon'a ise binin üzerinde çocuk katıldı. Şanlıurfa, Kilis ve İstanbul'da yaklaşık bin Suriyeli çocuğun da kodlama eğitimi aldığı projede, sosyoekonomik anlamda dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara kodlama öğrenme fırsatı sunmak üzere Türkiye'yi dolaşan Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile 6 bin kilometrenin üzerinde yol kat edilerek 13 ilde 3 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Katılımcıların yüzde 49'unun erkek, yüzde 51'inin kız olduğu projede, çocukların yüzde 56'sı 7-10 yaş,yüzde 44'ü ise 11-14 yaş aralığında bulunuyor.

Yapay zeka eğitimleri verilecek

Yarını Kodlayanlar projesinde son 4 yılda önemli başarılara imza atıldı. Proje katılımcılarından Serhat Seval ve Sudenaz Kınık'ın geliştirdiği ve #BuMamaBenden etiketiyle atılan tweet'lerle çalışan mama makineleriyle bugüne kadar yüz binlerce sokak hayvanının beslenmesi sağlandı. Proje kapsamında Adana'da düzenlenen kodlama eğitimine ve hackathon'una katılan Adana Vakıfbank Ortaokulu öğrencileri Onur Ata Özyiğit ve Deniz Gündeşlioğlu, 2019 MakeX Robotik Yarışması'nda Intermediate (12-16 yaş) kategorisinde dünya şampiyonluğu kazandı. Diğer yandan, Vodafone Türkiye'nin geçen yıl hayata geçirdiği Bu Atıklar Kod Yazıyor projesi kapsamında toplanan elektronik atıkların geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle Mardin, Samsun, Gaziantep ve Adana'da kodlama sınıfları açıldı. Yarını Kodlayanlar projesine bu yılın başında yeni eğitim modülleri de eklendi. Dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile yapılan işbirliğiyle İstanbul, Ankara ve Trabzon'da14-17 yaş arası toplam bin gence Yapay Zeka eğitimleri verilmesi hedefleniyor. Türkiye'deki ilk The Clubhouse Network sınıfı İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde açıldı.

Salgın nedeniyle online eğitime geçildi

Yarını Kodlayanlar projesinde bu yıl yapılan en büyük değişiklik ise salgın nedeniyle eğitimlerin online ortama taşınması oldu. Yarını Kodlayanlar Online Eğitimleri kapsamında çocuklara dijital platformlar üzerinden kodlama eğitimi verilirken, yaz sonuna kadar 10 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Salgınla mücadele kapsamında lise öğrencilerine yönelik bir online ideathon da düzenlenerek, öğrencilerden virüs salgınının halk üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri minimuma indirecek bir teknolojik fikir geliştirmeleri istendi. Yarını Kodlayanlar Online Covideathon'a Türkiye ve KKTC'den 129 takım ve 339 genç katıldı. Yarını Kodlayanlar projesinde son olarak Vodafone TV'ye özel eğitim içerikleri hazırlanarak çocukların kodlama eğitimlerine bu kanaldan da ulaşabilmesi sağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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