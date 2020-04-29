Yarini Kodlayanlar Online Covideathon'a gençlerden büyük ilgi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yarini Kodlayanlar Online Covideathon'a gençlerden büyük ilgi

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 14-17 yaş arası liseli gençlere yönelik olarak düzenlediği online ideathon sonuçlandı.

Yarini Kodlayanlar Online Covideathon'a gençlerden büyük ilgi
29.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:17

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 14-17 yaş arası liseli gençlere yönelik olarak düzenlediği online ideathon sonuçlandı. Toplam 129 takımın katıldığı Yarını Kodlayanlar Online Covideathon'da birinciliği, Yeni Nesil Otonom Dezenfeksiyon Robotu projesiyle Zehra Betül Tekin ve Damla Korkmaz'ın oluşturduğu InovaTeam kazandı.

Türkiye Vodafone Vakfı'nın yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Habitat Derneği işbirliğiyle düzenlediği online ideathon'da sonuçlar belli oldu. Yarını Kodlayanlar Online Covideathon adı altında 14-17 yaş arası lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen etkinlikte birinciliği, Yeni Nesil Otonom Dezenfeksiyon Robotu projesiyle İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Zehra Betül Tekin ve Damla Korkmaz'ın oluşturduğu InovaTeam takımı kazanırken, Covcam projesiyle Özel Enka Teknik Okulları 11'inci sınıf öğrencileri Dilay Dal ve Dilan Deniz Uçar'ın oluşturduğu Covcam takımı ikinci ve COVID RH projesiyle Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri Ceyda Özdemir ve Özge Yılmaz'ın oluşturduğu The Optimizers takımı üçüncü oldu.

Türkiye ve KKTC'den 129 takım ve 339 gencin katıldığı online ideathon'da dereceye girenlere toplam 17 bin TL değerinde teknoloji çeki dağıtıldı. Bununla birlikte, projeleri hayata geçirmek için fizibilite çalışmalarına da başlandı.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye'de olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, 'iyilik için teknoloji' vizyonumuzla teknolojiyi insan hayatını iyileştirmek için kullanıyoruz. Bu doğrultuda, lise öğrencilerine yönelik bir online ideathon düzenledik. Öğrencilerimizden, virüs salgınının halk üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri minimuma indirecek bir teknolojik fikir geliştirmelerini istedik. Amacımız, salgınla ilgili farkındalık oluşturmak ve uygulnabilir bir fikri hayata geçirmekti. Şu anda da ideathon'a katılan projeleri hayata geçirmek için fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Etkinliğimize katılan tüm gençlere teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı kutluyoruz." dedi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu: "Koronavirüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermeye başlamasından kısa süre sonra kurum olarak bu döneme hızlıca adapte olduk ve tüm çalışmalarımızı online platformlara taşıdık. Ülkece zor günlerden geçtiğimiz bir dönemde bu salgın karşında bir sivil toplum örgütü olarak aksiyon almanın zorunluluğunu hissederek, çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye Vodafone Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz Yarını Kodlayanlar projesi bünyesinde bir ideathon gerçekleştirdik. Yarını Kodlayanlar Online Covideathon ile gençlerimizin Covid-19 kaynaklı oluşan sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik teknolojiyi kullanarak geliştirdikleri projeleri sergileyecekleri bir platform ve konu özelinde farkındalık oluşturmayı amaçladık. Jürisinde de yer aldığım bu ideathon'a katılan ve dereceye giren tüm takımlarımızı ve gençlerimizi kutluyor ve tebrik ediyorum."

Gençlerden yenilikçi fikirler

Yapılan bilgilendirmede; Yarını Kodlayanlar Online Covideathon'da katılımcılardan virüs salgınının halk üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri minimuma indirecek bir teknolojik fikir geliştirmeleri istendi. Gençlerin 2-4 kişilik takımlar halinde yer aldıkları ideathon'da, katılımcılara online mentorluk sunuldu. Ön değerlendirme sonucu finale kalan 10 takım bir telekonferansta projelerini jüriye sundu. Yapılan puanlamanın ardından ilk 3'e giren takımlar belirlendi.

Yarını Kodlayanlar Online Covideathon'da birinci olan Yeni Nesil Otonom Dezenfeksiyon Robotu projesi, bölgeyi ultraviyole ışınla dezenfekte etmeyi hedeflerken; ikinci olan Covcam projesi, koronavirüsün tespiti için kullanılabilecek bir uygulama; üçüncülüğü alan COVID RH projesi ise koronavirüse karşı uygulanan plazma tedavisinin doğru kişiye yönlendirilmesini sağlayan bir uygulamadan oluşuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Almanya'da 'Eşcinsellik hastalıktır' paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu
Almanya'da "Eşcinsellik hastalıktır" paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Şallı Ajda Pekkan Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Selçuk İnan Ersun Yanal Mauricio Isla Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Adana
Şu an buradasınız: Yarini Kodlayanlar Online Covideathon'a gençlerden büyük ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 15:20:25. #1.14#
title