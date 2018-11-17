Yarını Kodlayanlar' Katılımcısı Adanalı Öğrenciler Aralık'ta Çin Yolcusu

Türkiye Vodafone Vakfı'nın Habitat Derneği işbirliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında yürüttüğü 'Yarını Kodlayanlar' projesi katılımcılarından, Adana Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu 'XSun Team' takımı, Aralık ayında Çin'de düzenlenecek MakeX Robotik Yarışması 2018 Dünya Finali'ne katılacak. Çin'e gidecek olan 'XSun Team', 10'u aşkın ülkeden 350 takımın katılacağı büyük finalde mücadele edecek.

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği işbirliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteği ile hayata geçirdiği 'Yarını Kodlayanlar' projesiyle genç nesilleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Proje kapsamında Adana'da düzenlenen kodlama eğitimine ve çocuk hackathon'una katılan, Adana Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu 'XSun Team' takımı, Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen MakeX Robotik Yarışması 2018 Türkiye Finali'nde 46 takım içinde 3'üncü olarak kazandıkları başarının ardından, şimdi de Aralık ayında Çin'de düzenlenecek MakeX Robotik Yarışması 2018 Dünya Finali'ne katılacak. Çin'e gidecek olan 'XSun Team' takımı, 10'u aşkın ülkeden 350 takımın katılacağı büyük finalde mücadele edecek. Takım koçluğunu sınıf öğretmeni Abdurrahman Gündeşlioğlu'nun yaptığı 'XSun Team' takımı, Onur Ata Özyiğit, Deniz Gündeşlioğlu, Arda Uğurludemir ve Ata Saatçi'den oluşuyor.

Hasan Süel: "Köy köy, kasaba kasaba dolaşarak mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak istiyoruz"

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerektiğini belirterek, "Kodlama eğitimlerimizde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, üreticiliklerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar. Onlara yenilikçi düşünmenin kapılarını açıyoruz. Projemizi iki yıldır başarıyla sürdürüyoruz. Bu süreçte 12 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Yeni dönemde hedefimiz, 20 bin çocuğa daha ulaşmak. Bu hedefle, 'Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı' ile yola çıktık. Köy köy, kasaba kasaba dolaşarak mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. Projemizin katılımcılarından, Adana Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu 'XSun Team' takımı, İstanbul'da düzenlenen MakeX Robotik Yarışması Türkiye Finali'nde 46 takım içinde 3'üncü olarak önemli bir başarıya imza attı. Şimdi de Vakfımızın desteğiyle ülkemizi Çin'de temsil edecek takımlardan biri olacaklar. Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Sezai Hazır: "Çin'deki finalde de ülkemizi temsil edecek olmaları bizlere gurur veriyor"

'Yarını Kodlayanlar' ile bilişim odaklı dönüşümü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istediklerini kaydeden Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, "Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bunun için biz de projemiz kapsamında gençleri eğitiyoruz ve onlar da aldıkları eğitimi çocuklara ulaştırıyorlar. Yola çıkan 'Yarını Kodlayanlar kodlama eğitim tırımız ile birlikte ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde bu teknoloji eğitimlerine ulaşamayan çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz. Projemizin katılımcılarından Adana Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu 'XSun Team' takımı, Adana'da gerçekleştirdiğimiz kodlama eğitimlerimize katıldı, çocuk hackathon'unda başarılı bir çalışma gerçekleştirdi ve gönüllü öğretmenlerimiz aracılığı ile bu yarışmaya hazırlandı. Sistemli çalışarak ilerledikleri bu yolda kodlama ile aydınlık geleceğe ulaşacaklarını umuyoruz. Çin'deki finalde de ülkemizi temsil edecek olmaları bizlere gurur veriyor. Kendilerini ve öğretmenlerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Toplam 4 takım yarıştı

Türkiye'de ilk kez düzenlenen MakeX Robotik Yarışması 2018 Türkiye Finali'nde 7 ilden 200'ün üzerinde ilkokul ve ortaokul öğrencisi yarıştı. Yarışmaya 'Yarını Kodlayanlar' projesi katılımcılarından toplam 4 takım katıldı. Adana'dan 'XSun Team' takımının 3'üncülükle bitirdiği yarışmada, Kayseri'den 'Guardians Planet' takımı 7'nci, Denizli'den 'Phoenix' takımı 8'inci ve Kuşadası'ndan 'Kodadası' takımı 9'uncu oldu. MakeX Robotik Yarışması 2018 Türkiye Finali'nde ilk 4'e giren takımlar, Çin'deki Dünya Finali'ne katılacak.

30 bin çocuk

'Yarını Kodlayanlar' projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Eğitimlerde, dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan MIT'nin (Massachusetts Institute of Technology) çocuklara yönelik geliştirdiği temel kodlama programı Scratch kullanılıyor. Gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği projeyle, Ağustos 2016'dan bu yana 30 ilde 12 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Projenin yeni döneminde kodlama eğitimini Türkiye'nin köy ve kasabalarına da taşımak üzere yola çıkan 'yarını kodlayanlar eğitim tırı', yaklaşık 7 ayda 6 bin kilometrenin üzerinde yol kat ederek 12 ilde 2 bin 500 çocuğa ulaşacak. Projeyle, Nisan 2019 sonuna kadar tüm Türkiye'de toplam 60 ilde 30 binin üzerinde çocuğun kodlama ile tanışması hedefleniyor.

Çin merkezli küresel yarışma

Çin merkezli uluslararası MakeX Robotik Yarışması, dünya çapında en prestijli robotik yarışması olma hedefiyle 2017'den bu yana düzenleniyor. Ağırlıklı olarak 6-19 yaş arası gençlerin hedeflendiği yarışma kapsamında düzenlenen 10'dan fazla MakeX etkinliğine 5 bini aşkın gencin oluşturduğu bin takım katıldı. STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) eğitiminin daha fazla gence ulaştırılması hedefiyle düzenlenen yarışmaya bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Estonya, Yeni Zelanda, Singapur ve Endonezya gibi ülkeler de katılıyor. World Robot Conference, Robotex ve RoboRAVE gibi dünya çapında robotik kuruluşlarının destek verdiği yarışmanın Aralık ayında düzenlenecek Dünya Finali'nde 10'u aşkın ülkeden 350 takım yarışacak ve toplam 500 bin Çin Yuanı değerinde ödül dağıtılacak. - İSTANBUL