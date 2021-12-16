"Yarını Kodlayanlar" fikir maratonunda gençler, toplumsal cinsiyet eşitliği için çözüm üretti

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin ortak projesi "Yarını Kodlayanlar" kapsamında düzenlenen çevrim içi fikir maratonlarının dördüncüsü gerçekleştirildi.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Yarını Kodlayanlar" projesi, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında 210 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında düzenlenen online fikir maratonlarının dördüncüsü "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" temasıyla gerçekleştirildi. Lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcı takımlar toplumsal cinsiyet eşitliği için mobil uygulama fikri üretti.

Fikir maratonu öncesi App Inventor eğitimlerini yarinikodlayanlar.com sitesi üzerinden alan takımlar, 2 gün boyunca eğitim ve mentorluk oturumlarına katıldıktan sonra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kendi mobil uygulamalarını geliştirdi. Toplam 17 takımın başvurduğu fikir maratonunun finalinde 5 takım yarıştı.

Yarışmada, Simge Tepeli, Gülce Çetin, Ela Tanır ve Duru İbişağaoğlu'ndan oluşan Mavinin Pembe Tonları takımı birinci olurken, Arda Sak ve İrfan Karabacak'tan oluşan Scorpions Robotics takımı ikinci, Göktürk Büyüktuna ve Emir Sürmen'den oluşan Direniş Haritası takımı ise üçüncü oldu.

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için mobil uygulama hackathonu düzenledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 5 yıl önce başlattıkları "Yarını Kodlayanlar" projesini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi insanlığın iyiliği için, toplumun sosyal bir ihtiyacına cevap vermek için nasıl kullanabiliriz diye düşündüğümüz bir dönemde, dedik ki, biz önce insanların teknoloji okuryazarlığını, teknolojiye olan yatkınlığını artırmak için bir proje yapalım ve çocuklardan başlayalım. Böylece, Ağustos 2016'da Habitat Derneği iş birliğiyle 7-14 yaş çocuklarımıza dijital dünyanın lisanı kodlamayı öğretmeye başladık. 'Yarını Kodlayanlar' projemizle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 210 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Şimdi de online fikir maratonlarıyla, çocuk ve gençlerimizin somut toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini hedefliyoruz. Dördüncü fikir maratonumuzda öğrencilerimiz toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kendi mobil uygulamalarını geliştirdi. Başta dereceye giren öğrencilerimiz olmak üzere tüm katılımcılarımızı kutluyoruz."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da proje kapsamını her geçen gün artırmanın haklı sevinç ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Sezai, çocukların Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde en önemli özne haline gelmelerine, dijital dünyanın dilini öğrenmelerine ve günümüz sorunlarına dijital çözümler üretmelerine katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, "Projemiz kapsamında çocuklar ve gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne kadar önemli olduğunu öğrenmeleri ve bu alanda katkı sağlamaları amacıyla, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için mobil uygulama hackathonu düzenledik. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin toplumda yarattığı olumsuzlukları geliştirdikleri mobil uygulamalar ile azaltmayı amaçlayan çocuklar bu tür uygulamaların önemini bir kez daha göstermiş oldular. Başta bütün katılımcılarımız olmak üzere dereceye giren herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Tren" uygulaması birincilik getirdi

Verilen bilgiye göre, fikir maratonunda birinci gelen Mavinin Pembe Tonları takımının geliştirdiği "Tren" isimli mobil uygulama, herkesin farklı vagonlarda da olsa birbirine bağlı olduğu ve birbirine ihtiyacı olduğunda destek olması gerektiği fikrine dayanıyor.

Uygulamaya yaş grubu ve bilgi alınmak istenen cinsiyet seçilerek giriş yapılıyor. Kullanıcılar, uygulamadaki makinistlerle kimseyle paylaşamadıkları sorunları paylaşabiliyor ve sorunlara çözüm bulabiliyor.

Sorunlarını belirlenen başlıklara uygun seçerek alanında uzman kişilerden yaşlarına uygun şekilde bilgi alabilen kullanıcılar, uygulamanın sohbet kısmında da anonim olarak uygulamadaki kişilerle konuşup ilgili sorun konusunda yalnız olmadıklarını anlayabiliyor.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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