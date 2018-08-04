Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı'nın Dördüncü Durağı Sivas Oldu

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sivas Belediyesi'nin yerel desteği ile Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı'nda düzenlenen eğitimlerle, yaşları 7-14 arasında değişen yaklaşık 250 Sivaslı çocuğa teknolojinin dili kodlama öğretildi. Sivaslı çocuklar, programlama hakkında fikir sahibi olurken, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı.

TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN BİR NESİL İSTEDİKLERİNİ BELİRTEN TÜRKİYE VODAFONE VAKFI BAŞKANI HASAN SÜEL, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Yarını Kodlayanlar projemizle çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz. Projemizin ilk yıl sonuçlarına göre, çocuklarımızda önemli ve olumlu yönde değişimlerin olduğunu gözlemledik. 'Scratch ile kendi oyunumu yapabiliyorum' diyen çocuklarda yüzde 31'lik, 'Bir yazılım problemini çözmek için daha zor ve uzun programlar yazabilirim' diyenlerde ise yüzde 35'lik artış gördük. Aldığımız bu sonuçlarla, projemizi geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde, eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla, kodlama eğitimine ulaşmakta zorluk çeken, sosyoekonomik anlamda dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımıza bu fırsatı sunmak üzere Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile yola çıktık. Amacımız, mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak. Bunun için eğitim tırımızla köy köy, kasaba kasaba dolaşıyoruz."

HABİTAT DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEZAİ HAZIR İSE ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Habitat Derneği olarak 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yarını Kodlayanlar ile bilişim odaklı dönüşümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz.

Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bunun için bizde projemiz kapsamında gençleri eğitiyoruz ve onlarda aldıkları eğitimi çocuklara ulaştırıyorlar. Şimdi yola çıkan Yarını Kodlayanlar Kodlama Eğitim Tırımız ile birlikte ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde bu teknoloji eğitimlerine ulaşamayan çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz."

20 BİN ÇOCUĞA DAHA ULAŞILACAK

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Projeyle, Ağustos 2016'dan bu yana 30 ilde 12 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Üçüncü yılına giren "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında 20 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilecek. Böylece Nisan 2019 sonuna kadar tüm Türkiye'de toplam 60 ilde 30 binin üzerinde çocuk kodlama ile tanışmış olacak.

EĞİTİM TIRI 7 AYDA 2.500 ÇOCUĞA ULAŞACAK

Türkiye Vodafone Vakfı'nın Habitat Derneği ortaklığında kodlama eğitimlerini ülkenin dört bucağına taşıma hedefiyle yola çıkardığı Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı, yaklaşık 7 ayda 6 bin km'nin üzerinde yol kat ederek 12 ilde 2.500 çocuğa ulaşacak. Ziyaret ettiği illerde şehir merkezlerinin yanı sıra köy ve kasabalara da giden Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı'nda çocuklara 1 hafta süreyle her gün 2 ayrı seansta 4'er saatlik Scratch eğitimleri veriliyor.

MIT'NİN PROGRAMI KULLANILIYOR

"Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında, çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Kodlama eğitimlerinde dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan MIT'nin (Massachusetts Institute of Technology) çocuklara yönelik geliştirdiği temel kodlama programı Scratch kullanılıyor.

GELECEĞİN MESLEKLERİ KODLAMAYA DAYANACAK

Dijital dünyanın lisanı olarak kabul edilen kodlama, çocukların yaratıcılıklarını geliştiriyor ve onlara yenilikçi düşünmenin kapılarını açıyor. OECD'nin dijital ekonomi konulu son raporuna göre 3 çocuktan 2'si bugün bilinmeyen mesleklere sahip olacak. Gelecekte robot veterinerliği, holoportasyon uzmanlığı, etik hacker'lık, duygu tasarımcılığı, bilgi madenciliği, yapay organ imalatçısı ve rüya gerçekleştiriciliği gibi meslekler ortaya çıkacak. Kulağa ütopik gelen bu meslekler 20 yıl içinde şirketlerdeki yerini alacak. Bu yeni mesleklerin temelinde ise kodlama olacak.