"Yarını Kodlayanlar" projesi BM'nin Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nde tanıtıldı

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle çocukları dijital geleceğe hazırlama hedefiyle hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nde dünyaya tanıtıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle çocukları dijital geleceğe hazırlama hedefiyle hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nde dünyaya tanıtıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı açıklamasına göre, online olarak gerçekleştirilen zirveye Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Civan Sözkesen ile proje katılımcısı öğrenciler ve gönüllü eğitmenler konuşmacı olarak katıldı. Zirvede, Türkiye'nin dört bir yanında 120 bini aşkın çocuğa ulaşan "Yarını Kodlayanlar" projesinin son 5 yıllık yolculuğu ve elde edilen başarı hikayeleri paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 5 yıl önce başlattıkları "Yarını Kodlayanlar" projesini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Teknolojiyi insanlığın iyiliği için, toplumun sosyal bir ihtiyacına cevap vermek için nasıl kullanabiliriz diye düşündüğümüz bir dönemde, dedik ki, biz önce insanların teknoloji okuryazarlığını, teknolojiye olan yatkınlığını artırmak için bir proje yapalım ve çocuklardan başlayalım. Böylece, Ağustos 2016'da Habitat Derneği işbirliğiyle 7-14 yaş arasındaki çocuklarımıza dijital dünyanın lisanı kodlamayı öğretmeye başladık." ifadelerini kullandı.

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istediklerini aktaran Süel, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 81 ilde 120 bini aşkın çocuğumuza kodlama öğrettik. Proje katılımcısı çocuklarımız ulusal ve uluslararası düzeylerde kazandıkları başarılarla hepimizi gururlandırdı. Projemiz, Vodafone Grubu'nun 2017 yılında yayımladığı global 'Connected Education' raporunda 'dijital okuryazarlık eğitimi' alanında dünyaya örnek gösterildi. Geçen yıl, yine grubumuzun Türkiye ile birlikte 13 Avrupa ülkesinde dijital becerilerin geliştirilmesi ve dijital eğitimin desteklenmesi için ayırdığı 20 milyon avroluk fondan yararlanmaya hak kazanan projeler arasında yer aldı. Şimdi de projemizin Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nde dünyaya örnek gösterilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu motivasyonla, projemizi Türkiye genelinde daha çok çocuğa ulaşacak şekilde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

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"Çocuklarımızın başarılarını görmek bizleri geleceğe dair motive ediyor"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Civan Sözkesen de Habitat Derneği olarak teknolojinin yalnızca kullanıcısı değil, üreticisi de olan nesiller yetiştirmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çerçevede, Türkiye Vodafone Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz Yarını Kodlayanlar projesi toplum nezdindeki etkisini gün ve gün artırarak yoluna devam ediyor. Türkiye'nin dijital dönüşümüne çocuklarımızın ve gençlerimizin başta kodlama ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirmek yoluyla yaptığımız katkılarının olumlu çıktılarını Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nde dünya geneline duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. Eğitimlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok etkinlik ve yarışmada kodlamaya projemiz sayesinde adım atan çocuklarımızın başarılarını görmek bizleri geleceğe dair motive ediyor. Türkiye'nin dijital dönüşümünün sağlamasının yolunun çocuklarımızın ve gençlerimizin olabildiğince erken yaşlarda teknoloji ile tanışmaları ve bu yolla ise teknolojinin yalnızca kullanıcısı değil, üreticileri de olmalarından geçtiğine inanıyoruz. Bu sebeple, Yarını Kodlayanlar projesiyle çocuklarımızın hayatlarına dokunmayı ve bu sayede Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüleri olacak gençleri yetiştirmeye sürdüreceğiz."

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkanı sunuluyor. Bugüne kadar 81 ilde 120 binin üzerinde çocuğa ulaşan proje kapsamında, son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda oluşturdu. Yeni dönemde 81 ilde 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesinin hedeflendiği projede, Scratch eğitimlerinin yanı sıra farklı dijital eğitim başlıklarıyla çocukların dijital yetkinlikleri artırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık