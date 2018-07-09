Yarını İmar Etmenin Sorumluluğunu Taşıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Bizler, bugünden yarını inşa etmenin, yarını imar etmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Hedefimiz çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyacakları bir medeniyeti, şehirleri ve ülkeyi miras bırakmaktır." açıklamasında bulundu.

Şahin, yaptığı yazılı açılamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışında olduklarını kaydetti.

Şehirlerin ve insanların sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yaparak projeler üreteceklerini vurgulayan Şahin, "Bugüne kadar her ne yapıldıysa, insanımız için yapılmıştır. Bundan sonra her ne yapacaksak da insanımız için yapacağız. Bunun yanında, katılımcı, vizyoner, girişimci belediyecilik anlayışını daha da güçlü hale getireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Samsun merkez ve tüm ilçeler için yapacak işleri ve hayalleri olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bunların hazırlıklarını yapıyoruz. Şehrin sakinlerine daha fazla ilgi duyan, onlarla yakın diyalog içinde olan, insanımıza dokunan, etkileyen çalışmalara yeni dönemde de ağırlık vereceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu, ülkemizi demokraside, hukukta, ekonomide, dış politikada dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi haline getirmek demek olan 2023 vizyonumuz, yerel yönetimler için de geçerlidir. Cumhurbaşkanımızın ülkemiz için, milletimiz için ortaya koyduğu 2023 hedeflerimiz, Samsun'umuz için önümüzdeki dönemde yapacaklarımızın da temelidir. Hedefimiz şehrimizi her yönüyle inşa ederek gönüller inşa etmektir. İnsanımıza özgüven vermek, insanımızı tarihiyle ve medeniyetiyle buluşturmaktır. Hedefimiz öncelikle insan dostu şehir anlayışımızı hakim kılmaktır. Sadece bugünün şehirlerine, bugünün insanına, bugünün Türkiye'sine karşı sorumlu değiliz. Bizler, bugünden yarını inşa etmenin, yarını imar etmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Hedefimiz çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyacakları bir medeniyeti, şehirleri ve ülkeyi miras bırakmaktır."