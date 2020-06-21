Yarından itibaren maske takmayana 900 lira ceza İçişleri bakanlığı 81 ile talimat gönderdi.

İçişleri bakanlığı 81 ile talimat gönderdi. Yarından itibaren maske kuralına uymayanları para cezası bekliyor. İçişleri Bakanlığı talimat gönderdi. Maske takmayanlara ceza başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske takmayanlara idari para cezası uygulanacak. Ceza, 81 ilde de 900 lira olacak. Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA