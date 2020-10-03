Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak
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Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak

03.10.2020 16:07 | Son Güncelleme: 03.10.2020 17:12
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine kadar çıkacak.

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine kadar çıkacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının 4 Ekim Pazar gününden itibaren Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda hava sıcaklıkları Düzce'de 30 derece, Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 35, Afyonkarahisar 28, Adana 32, Antalya 35, Bolu 28, Samsun 27, Trabzon 25, Erzurum 21, Diyarbakır 30, Aydın 36, Muğla 33, Manisa 35, Balıkesir 31 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Yapılan uyarıda vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları istendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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