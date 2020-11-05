Yarından itibaren denetimlerin daha etkin yapılması için vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak, pazar yerlerinde görevli ekip sayısı artırılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Yarından itibaren denetimlerin daha etkin yapılması için vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak, pazar yerlerinde görevli ekip sayısı artırılacak

05.11.2020 19:21 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:24
Yarından itibaren denetimlerin daha etkin yapılması için vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak, pazar yerlerinde görevli ekip sayısı artırılacak

Yarından itibaren denetimlerin daha etkin yapılması için vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak, pazar yerlerinde görevli ekip sayısı artırılacak.

Yarından itibaren denetimlerin daha etkin yapılması için vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak, pazar yerlerinde görevli ekip sayısı artırılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

İlgili Haberler

İran'da yarından itibaren 25 eyalete giriş ve çıkışlar yasaklanıyor
İran'da yarından itibaren 25 eyalete giriş ve çıkışlar yasaklanıyor
İşletmeler ve pazar yerlerinde balık denetimi yapıldı
İşletmeler ve pazar yerlerinde balık denetimi yapıldı
Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları kontrol edilecek
Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları kontrol edilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Batman-Dörtyol petrol boru hattından akaryakıt hırsızlığında şüphelilerden 2'si tutuklandı - Haberlerİçişleri Bakanlığı, koronavirüs denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için valiliklere "Koronavirüs salgını denetimleri" konulu genelge gönderdi. - HaberlerBakan Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakoviç ile bir araya geldi - HaberlerCEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAKLARINDA AKŞAM YOĞUNLUĞU - HaberlerFas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı 8. kez uzatıldı - HaberlerSon dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Orta hasarlı binalarımıza güçlendirme yapılarak girilebilir" - HaberlerSon dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: "Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın" - HaberlerSon dakika gündem: Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti. - HaberlerSon Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2311 yeni hasta tespit edildi - HaberlerSon Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Bakan Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: Tedavi sürecim evde devam edecek - HaberlerMinik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti - HaberlerSadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu - Magazin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Oktay Kaynarca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Okan Buruk Mehmet Topal Eddie Newton Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Antalya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yarından itibaren denetimlerin daha etkin yapılması için vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak, pazar yerlerinde görevli ekip sayısı artırılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 19:24:25. #1.15#
title