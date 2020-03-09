"Yarından Da Yakın" Adlı Oyunla İstiklal Marşı'mızın hikayesi sahneye taşınıyor Kurtuluş Savaşı'nın 100. Yılında İstiklal Marşı ve milletin sesi olan Mehmet Akif Ersoy'un hikayesi "Yarından da Yakın" adlı oyunla sahneye taşınacak.

"Yarından da Yakın" adlı oyun, 14 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek Behruz Firuzment'in kaleme aldığı ve Hakan Güneri'nin yönetmenliğini üstlendiği oyunda başlıca rolleri Hakan Güneri, Serdar Dinçel, Behruz Firuzment, Hale Üstün, Faruk Alamemet, İlker Düzen ve Ali Berk Yaman paylaşıyor. Oyun için sınırlı sayıda bastırılan biletler Nevşehir Belediyesi Kentli Servisi'nden temin edilebilecek. Kaynak: Bültenler