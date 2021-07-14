Yarın tatil mi? 15 Temmuz Perşembe tatil mi? Yarın resmi tatil mi olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yarın tatil mi? 15 Temmuz Perşembe tatil mi? Yarın resmi tatil mi olacak?

Yarın tatil mi? 15 Temmuz Perşembe tatil mi? Yarın resmi tatil mi olacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Yarın 15 Temmuz Perşembe günü resmi tatil mi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatil olacaktır. Peki, 15 Temmuz Kurban Bayramı tatiline ilave edildi mi? 16 Temmuz tatil olacak mı? Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz birleşecek mi? Yarın tatil mi? Bugün tatil mi? Yarınki gün tatil olacak mı? İşte detaylar...

Yarın tatil mi? Yarın tatil olacak mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sizler için kısaca yarın tatil olacak mı olmayacak mı paylaşacağız. Peki, yarın resmi tatil mi? Yarın nereler açık olacak? 15 Temmuz tatil mi? Yarın 15 Temmuz tatil olacak mı? Yarın 15 Temmuz iş yerleri açık mı kapalı mı?

YARIN GÜNLERDEN NE?

Yarın 15 Temmuz, Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür. Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi.

YARIN TATİL Mİ? 15 TEMMUZ TATİL Mİ?

Yarın 15 Temmuz Perşembe 2021 resmi tatil günüdür.

15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi 11 Ekim 2016'da yasa teklifiyle milletvekillerinin imzasına sunulmasının ardından oy çokluğu ile kabul edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

16 TEMMUZ TATİL Mİ?

11 olacağı tahmin edilen Bayram tatili süresiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Demir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Petek Dinçöz Sertab Erener
Spor Ali Koç Balotelli Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yarın tatil mi? 15 Temmuz Perşembe tatil mi? Yarın resmi tatil mi olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 08:21:26. #1.15#

title