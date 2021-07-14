Yarın tatil mi? 15 Temmuz Perşembe tatil mi? Yarın resmi tatil mi olacak?

Yarın 15 Temmuz Perşembe günü resmi tatil mi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatil olacaktır. Peki, 15 Temmuz Kurban Bayramı tatiline ilave edildi mi? 16 Temmuz tatil olacak mı? Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz birleşecek mi? Yarın tatil mi? Bugün tatil mi? Yarınki gün tatil olacak mı? İşte detaylar...

Yarın tatil mi? Yarın tatil olacak mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sizler için kısaca yarın tatil olacak mı olmayacak mı paylaşacağız. Peki, yarın resmi tatil mi? Yarın nereler açık olacak? 15 Temmuz tatil mi? Yarın 15 Temmuz tatil olacak mı? Yarın 15 Temmuz iş yerleri açık mı kapalı mı?

YARIN GÜNLERDEN NE?

Yarın 15 Temmuz, Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür. Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi.

YARIN TATİL Mİ? 15 TEMMUZ TATİL Mİ?

Yarın 15 Temmuz Perşembe 2021 resmi tatil günüdür.

15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi 11 Ekim 2016'da yasa teklifiyle milletvekillerinin imzasına sunulmasının ardından oy çokluğu ile kabul edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

16 TEMMUZ TATİL Mİ?

11 olacağı tahmin edilen Bayram tatili süresiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" ifadelerini kullandı.