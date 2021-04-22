Yarın tam kapanma var mı? 23 Nisan hafta sonu tam kapanma var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonrası vatandaşlar 23 Nisan hafta sonu tam kapanma var mı ve yarın tam kapanma var mı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, hafta sonu tam kapanma var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun bugünkü haftalık toplantısında koronavirüsün yeni varyantları, yeni tedbirler, aşı ile ilgili son gelişmeler ve mutasyonların ele alındığını duyurdu. Peki, yarın tam kapanma var mı? 23 Nisan hafta sonu tam kapanma var mı?

23 NİSAN, HAFTA SONU TAM KAPANMA VAR MI?

Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs vaka sayılarında istenen seviyelere gelinmediği takdirde önümüzdeki günlerde tam kapanmanın sinyalini verdi. Koca, "İçinde bulunduğumuz hafta başından itibaren vaka artış hızı azalmaya başlamış ve gelecek günlerde düşüşe geçeceği öngörülmektedir. Vaka sayılarında hedeflenen düşüşün sağlanamaması halinde tedbirlerin sıkılaştırılması değerlendirildi" dedi.

Yarın tam kapanma var mı? 23 Nisan hafta sonu tam kapanma var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonrası vatandaşlar 23 Nisan hafta sonu tam kapanma var mı ve yarın tam kapanma var mı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, hafta sonu tam kapanma var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun bugünkü haftalık toplantısında koronavirüsün yeni varyantları, yeni tedbirler, aşı ile ilgili son gelişmeler ve mutasyonların ele alındığını duyurdu. Peki, yarın tam kapanma var mı? 23 Nisan hafta sonu tam kapanma var mı?

23 NİSAN, HAFTA SONU TAM KAPANMA VAR MI?

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs vaka sayılarında istenen seviyelere gelinmediği takdirde önümüzdeki günlerde tam kapanmanın sinyalini verdi. Koca, "İçinde bulunduğumuz hafta başından itibaren vaka artış hızı azalmaya başlamış ve gelecek günlerde düşüşe geçeceği öngörülmektedir. Vaka sayılarında hedeflenen düşüşün sağlanamaması halinde tedbirlerin sıkılaştırılması değerlendirildi" dedi.

23 Nisan Cuma ve hafta sonu tam kapanma ile ilgili karar alınmadı.