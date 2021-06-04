Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasak saatleri neler, ne zaman başlıyor? 5-6 Haziran Cumartesi/Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri nedir?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar günü için gündemde yer alıyor. 1 Haziran tarihinde başlayan yeni normalleşme ile beraber İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma yasağının saatleri bildirildi. Gözler şimdi 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı saatlerine çevrildi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasak saatleri neler, ne zaman başlıyor? 5-6 Haziran Cumartesi/Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar günü için gündemde yer alıyor. 1 Haziran tarihinde başlayan yeni normalleşme ile beraber İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma yasağının saatleri bildirildi. Gözler şimdi 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı saatlerine çevrildi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasak saatleri neler, ne zaman başlıyor? 5-6 Haziran Cumartesi/Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? İşte detaylar haberimizde…

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Genelge ile Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler duyuruldu. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-¬05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bu bilgiler kapsamında sokağa çıkma yasağı cumartesi gündüz uygulanmayacak. Ancak 5 Haziran Cumartesi akşamı sokağa çıkma yasağı saat 22.00'da başlayacak. 6 Haziran Pazar günü kısıtlama kesintisiz sürecek. Kısıtlama 7 Haziran Pazartesi sabahı 05.00'te bitecek.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL